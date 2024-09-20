iPhone先達回收價2024.9月更新｜iPhone16出貨29款舊機二手收機價｜iPhone 16、iPhone 16 Pro Max 等新機已經上市出貨，即日除了有大量炒家到先達放機，當然亦有舊iPhone機主帶舊款iPhone去放售，拎返現金補貼換iPhone 16，馬上睇睇最updated 的 29款舊iPhone 先達二手回收價。



iPhone 16 將可以使用蘋果AI人工智能，全系列舊iPhone之中，只得iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max 才支援這新玩法，兩款可用AI的機型二手回收價從8月至9月計，15 Pro Max 跌了$600，而細機iPhone 15 Pro 更跌了$1300。至於其他舊機都是平均趺2、3百左右。馬上睇睇最updated 的 29款舊iPhone截至2024年9月20日的先達回收價。（只供參考）

iPhone先達回收價2024.9月更新｜iPhone16出貨29款舊機二手收機價

本文報價全部均以該型號最高容量（比如15 Pro最高為1TB／15 Plus 最高為512GB）、機身及操作狀況良好計，實際回收價亦可能因為機身顏色不同而有出入。



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