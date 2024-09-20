華為Mate XT三摺26萬炒價勝iPhone16？講價即被炒家笑：我已賣4部｜華為三摺屏手機 Mate XT 與 iPhone 16 同一時間發布，讓不少人都拿兩者作比較，特別是在炒價方面。今日iPhone 16正式發售，在Apple Store門外和先達都有不少人回收。到底哪邊的「行情」更勁？即睇詳情！



華為Huawei Mate XT 炒家叫價高至26萬

華為推出全球首款三摺屏機十分曯目。在國內二手買賣平台可以看到，有人標價¥26萬人民幣放售華為Huawei Mate XT，更顯示有218人想要，不過暫時未有成交，似乎是虛價。同場另有賣家開價6萬5000人民幣，並指：「華為折疊XT 1TB瑞紅 全新 媒體機 全套配置65000 感興趣的話點"我想要"和我私聊吧～」，記者看到有人嘗試講價至¥46000，足足殺價萬九，被賣家即時拒絕：「我都賣出去了4台了」並稱「賣不了我自己用」。

華為Huawei Mate XT （林勇 攝）

在國內二手買賣平台可以看到，有人放售¥26萬的華為Huawei Mate XT，平台上更顯示有218人想要。

有賣家亦在平台上以¥65000放售華為Mate XT

在下面有人嘗試講價用¥46000收購，不過就被賣家拒絕：「我都賣出去了4台了」並稱「賣不了我自己用」。

iPhone 16 Pro Max第一口門口價最高＋$2500

至於Apple今天開賣的iPhone 16及16 Pro系列，只有Pro Max「炒得起」。今年回收目標主要為iPhone 16 Pro Max的沙漠金色機型， 256GB及512GB機型第一口門口回收價為本來機價＋$2500。

iPhone 16 Pro系列門口價$2500

而在先達廣場的回收價隨著時間回落，早上11時所有16Pro Max系列的手機不論容量及顏色，均有一千至二千元「水位」，直到下午2:30，只有沙漠金色的16 Pro Max仍然能炒過千元。至於iPhone16Pro就以＋$1或負數收。iPhone 16 更加是無人問津。

早上11時所有16Pro Max系列的手機不論容量及顏色，均有一千至二千元「水位」

直到下午2:30，只有沙漠金色的16 Pro Max仍然能炒過千元。

炒價行情哪邊好？

單論單部手機的炒價，華為Mate XT的炒價水位似乎比iPhone 16 Pro Max要高，不過今年iPhone 16 首賣的人龍比以往要高，未知是否受出貨量影響回收價。