刺客教條暗影者延期至25年2月｜網民讚醒目：銷量仆直可賴Monster Hunter太勁｜《刺客教條：暗影者》發行商Ubisoft今日(26日)宣佈《刺客教條：暗影者》將會延期至下年2月才會發售，撞正Monster Hunter的發售日，有網民就嘲笑道：點贏Monster Hunter？



Ubisoft先後取消線上直播 延期發售《刺客教條：暗影者》

《刺客教條：暗影者》發行商Ubisoft於日前(24日)突然臨時取消今日在東京遊戲展 Tokyo Game Show 2024 會場活動的線上直播，讓大批網民猜測原因及熱議，直到今日更在官方網站宣佈《刺客教條：暗影者》的發售日將會延期至下年2025年2月14日。

《刺客教條：暗影者》發行商Ubisoft於昨日(24日)突然宣佈不會參加明天(26日)舉行的東京電玩展線上直播發布會。

Ubisoft今日在社交平台發出帖文，內容指《刺客教條：暗影者》將會延期至2025年2月14日發售。延期的原因是需要更多時間來打磨及完善遊戲體驗，並進一步提升優化其中一些關鍵功能。目前已預購的玩家將獲得全額退款，而所有在未來重新預購的玩家，在遊戲上市後可免費獲得即將推出的第一部遊戲擴充內容包。

Ubisoft今日在社交平台發出帖文，內容指《刺客教條：暗影者》將會延期至2025年2月14日發售。 (Ubisoft)

發售時間撞其他大作｜網民嘲：點贏Monster Hunter？

擁有超高人氣的遊戲《魔物獵人》的發行商Capcom預計將會在 2025 年 2 月 28 日正式發售最新版本的遊戲《魔物獵人：荒野》，讓不少人都拭目以待；而另一款人氣遊戲《真‧三國無雙起源》日前亦確認將於2025 年1 月17 日發售。《刺客教條：暗影者》今次宣佈延期到2025年的2月，除了發售日期被《真‧三國無雙起源》及《魔物獵人：荒野》「夾擊」之外，亦撞正《人中之龍８外傳 Pirates in Hawaii》的發售日子。

《魔物獵人：荒野》

《真‧三國無雙起源》

撞正其他大作的發售日子，引來不少網民的熱議：「果(嗰)期出無雙 mh(Monster Hunter)你點贏呀」、「打芒亨咁勇啊」、有不少人更嘲諷：「強碰荒野，好讓自己輸起來有別的藉口嗎，這策劃不錯」、「訂這天這是找到如果銷量不好可以牽拖別人的理由了嗎？可以交代股東了」，以及以遊戲中的武士設定反嘲：「武士是要正面對決的，不能閃」亦有人猜測是Preorder數目不夠，所以想延期扭轉玩家觀感。

有人猜測是Preorder數目不夠，所以想延期扭轉玩家觀感。(LIHKG)

《刺客教條：暗影者》公開 日本舞台用黑人主角引熱議

早前《刺客教條：暗影者》公開遊戲，引起玩家劇烈反彈，一直以來的《刺客教條》遊戲都是以舞台當地出身的原創角色為主角/可操作角色，史實人物會在遊戲中出現但都是作為NPC或同伴角色等（例如在刺客教條2中戲份很多的達文西）。但是唯獨今次來到日本，就改以史實人物作主角，而且整個戰國時代有那麼多知名歷史人物不用，偏偏就要選一位記載不多、對歷史也無甚影響的黑人彌助，令人質疑團隊是否另有用心，為了政治正確要讓黑人成為遊戲主角才突然改變傳統。