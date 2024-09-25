Ubisoft突發取消TGS刺客教條暗影者活動直播｜網民：驚被掟雞蛋？｜昨日(24日)遊戲《刺客教條》的發行商Ubisoft 突然取消 東京遊戲展 Tokyo Game Show 2024 會場活動的線上直播，讓大批網民猜測原因及熱議，更有網民嘲諷：驚被掟雞蛋？



Ubisoft 突然取消東京電玩展線上直播發布會

《刺客教條：暗影者》發行商Ubisoft於昨日(24日)突然宣佈不會參加明天(26日)舉行的「TOKYO GAME SHOW 2024 東京遊戲展」線上直播發布會；根據Ubisoft在社交平台X的帖文稱：「基於各種情況，我們很遺憾地通知您，我們不得不取消原定於 9 月 26 日下午 3:00 開始的「TOKYO GAME SHOW 2024」線上展覽。目前官方發放紀念禮品活動將持續舉辦。對於如此倉促的通知，我們深表歉意。向一直期待發售的大家表達誠摯的歉意。 」

《刺客教條：暗影者》發行商Ubisoft於昨日(24日)突然宣佈不會參加明天(26日)舉行的東京電玩展線上直播發布會。

網民：驚被掟雞蛋？

TGS為日本方面一年一度最大型的遊戲展覽，9月26為首個業內人士參加的日子，Ubisoft原定在下午3時直播場內活動，最後突然取消，舉動引起網民的猜測，Ubisoft在《刺客教條：暗影者》中使用黑人武士做主角，惹來不少人批評。在Ubisoft的社交平台X下面留言指Ubisoft：「既羞恥又怯懦，你不為所創造的惡劣行徑感到自豪嗎？這不是你想向大家展示的日本嗎？為什麼現在退出？你們有多麼不尊重日本人的做事方式？」亦有人指：「不要逃避啊！停止展覽是因為害怕受到文化遺產保育者的批評？ ？ ？以多樣性扼殺藝術」。

不少日本網民在Ubisoft的社交平台X下面留言

不少日本網民在Ubisoft的社交平台X下面留言

除了日本網民之外，香港亦有網民嘲諷：「驚現場俾人掟雞蛋？」亦有人指Ubisoft沒有大公司應有的擔當：「咁大間公司係(喺)到閃閃縮縮」亦有網民認真分析其遊戲的不足的處：「穿模都算，好多美術考究都唔嚴謹」。

有網民嘲諷：「驚現場俾人掟雞蛋？」

有人指Ubisoft沒有大公司應有的擔當：「咁大間公司係(喺)到閃閃縮縮」

有網民認真分析其遊戲的不足的處：「穿模都算，好多美術考究都唔嚴謹」。

《刺客教條：暗影者》公開 日本舞台用黑人主角引熱議

早前《刺客教條：暗影者》公開遊戲，引起玩家劇烈反彈，一直以來的《刺客教條》遊戲都是以舞台當地出身的原創角色為主角/可操作角色，史實人物會在遊戲中出現但都是作為NPC或同伴角色等（例如在刺客教條2中戲份很多的達文西）。但是唯獨今次來到日本，就改以史實人物作主角，而且整個戰國時代有那麼多知名歷史人物不用，偏偏就要選一位記載不多、對歷史也無甚影響的黑人彌藏，令人質疑團隊是否另有用心，為了政治正確要讓黑人成為遊戲主角才突然改變傳統。