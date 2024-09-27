Samsung Galaxy S24 FE、Ring、Tab S10報價｜智能指環24/7可配戴
Samsung Galaxy S24 FE、Ring、Tab S10報價｜智能指環24/7可配戴｜Samsung Galaxy S24 FE及Tab S10早前已傳將會在2024年秋季推出，今日（27日）Samsung正式公布Samsung Galaxy S24 FE及Tab S10，另外同步亮相的更有智能指環Samsung Galaxy Ring，即睇價錢及詳情啦！
Samsung Galaxy S24 FE
今次的Galaxy S24 FE配備6.7 吋 Dynamic AMOLED 2X 顯示屏配合Exynos 2400 系列處理器 配合大1.1倍的Vapor Chamber改善散熱效能，並支援高達120Hz的刷新率，電池容量為4,700mAh，平時用來打機睇片都可以。相機方面， Galaxy S24 FE配有一個5,000萬像素廣角鏡頭，以及一個支援3倍光學變焦的800萬像素長焦鏡頭，另外還有一個1,200萬像素的超廣角鏡頭和一個1,000萬像素的前置自拍鏡頭。配合Galaxy AI可以用生成式編輯移動及刪除圖像中的物件，又有人像攝影工作室可將自拍照變成卡通、漫畫、水彩或素描等人像相片，另外有編輯建議功能快速移除相片中的瑣碎缺陷。另外Samsung Knox 亦適用於Samsung Galaxy S24 FE，可以保護重要資料。
發售詳情及優惠
售價：$5498
發售日期：2024年10月4日
顏色：銀灰、淺藍、淺綠、淺黃
記憶體：8GB RAM + 256GB ROM
抗水認證：IPX6（指完全防止灰塵進入）；IPX8（指允許短暫抵抗於1.5米水深浸沒三十分鐘）
SIM Card：Nano-SIM + Nano-SIM
早鳥優惠
由即日起至10月3日預訂可享有早鳥優惠。
優惠1.免費獲贈Samsung 32” C390 曲面顯示器
免費獲贈Samsung 32” C390 曲面顯示器。只要在早鳥優惠期內透過Samsung Wallet內獲取兌換碼即可兌換，兌換碼限量派發。先到先得，送完即止。
優惠2.以下優惠選擇1項
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3.免費獲贈 ITFIT骨傳導防水藍牙耳機（價值港幣498元）
Galaxy Tab S10
今次一共宣佈2款AI平板電腦 Galaxy Tab S10 Ultra及Galaxy Tab S10+，分別配有14.6吋和12.4吋Dynamic AMOLED 2X 顯示屏。S10 Ultra 比上一代S9 Ultra，CPU快18%，同時GPU速度提升了28%，而NPU速度則提升了14%。配合筆記助手Note Assist及S Pen，可以在Tab S10試摘錄筆記。以及用Galaxy AI轉錄及生成摘要，另外可以直接在PDF上使用翻譯功能。另外用家可以在Tab S10上使用 Circle to Search 功能而無需切換應用程式，十分方便。
Galaxy Tab S10＋發售詳情及優惠
發售詳情
Galaxy Tab S10+Wi-Fi (12GB RAM + 256GB ROM)售價：$7888起
Galaxy Tab S10+ 顏色：月石灰
發售日期：2024年10月4日
屏幕：12.4”, 2800 × 1752, 266ppi Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz
處理器：MediaTek | MT6989, Octa-Core (3.4GHz, 2.8GHz, 2GHz) 8核處理器
記憶體：12GB + 256GB / 12GB +512GB ；支援1.5TBmicroSD記憶卡
電池容量：10,090 mAh
處理器：MediaTek | MT6989, Octa-Core (3.4GHz, 2.8GHz, 2GHz) 8核處理器
後置鏡頭：1,300萬像素自動對焦鏡頭 (F2.0) ；800萬像素超廣角鏡頭(F2.2)
前置鏡頭：1,200萬像素超廣角鏡頭(F2.4)
播放器：四個揚聲器配合Dolby Atmos音效技術
優惠
由即日起至10月14日，預訂或購買可享以下其中一項優惠：
1.免費容量升級至512GB；
2.透過Samsung Trade-in專屬網站trade-in合資格型號舊平板電腦，可享Samsung Trade-in 價格保證高達港幣5,100元
3.透過Samsung Trade-in專屬網站trade-in合資格型號舊平板電腦，可享高達港幣800元額外Trade-in回贈
及以下多項優惠：
-免費獲贈原廠 20,000mAh 雙向閃電快充行動電源
-以半價購買原廠多角度書本式皮套
-免費獲贈Galaxy AI 廣東話潮語環保盒套
-Goodnotes Pro 一年試用優惠
-免費獲贈Galaxy Store遊戲優惠券
-以優惠價港幣598元升級至Samsung Care+ 兩年服務計劃
Galaxy Tab S10Ultra發售詳情及優惠
發售詳情
Galaxy Tab S10 Ultra Wi-Fi(12GB RAM + 256GB ROM)售價：$9688起
Galaxy Tab S10 Ultra：月石灰/鉑銀色
發售日期：2024年10月4日
屏幕：14.6”, 2960 × 1848, 240ppi Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz
記憶體：12GB + 256GB / 12GB +512GB ；支援1.5TBmicroSD記憶卡
電池容量：11,200 mAh
後置鏡頭：1,300萬像素自動對焦鏡頭 (F2.0) ；800萬像素超廣角鏡頭(F2.2)
前置鏡頭：1,200萬像素廣角鏡頭(F2.2)；1,200萬像素超廣角鏡頭(F2.4)
播放器：四個揚聲器配合Dolby Atmos音效技術
優惠
凡預訂或購買可享以下其中一項優惠：
1.免費容量升級至512GB（或以港幣1,200元優惠價升級至1TB**）
2.透過Samsung Trade-in專屬網站trade-in合資格型號舊平板電腦，可享Samsung Trade-in 價格保證高達港幣5,100元
3.透過Samsung Trade-in專屬網站trade-in合資格型號舊平板電腦，可享高達港幣1,000元額外Trade-in回贈
及以下多項優惠：
-免費獲贈原廠 20,000mAh 雙向閃電快充行動電源
-以半價購買原廠多角度書本式皮套
-免費獲贈Galaxy AI 廣東話潮語環保盒套
-Goodnotes Pro 一年試用優惠
-免費獲贈Galaxy Store遊戲優惠券
-以優惠價港幣798元升級至Samsung Care+ 兩年服務計劃
Galaxy Ring
另外今日Samsung亦同步推出Galaxy RIng，主打可以全天候24/7配戴監測身體數據及偉康情況，功能與智能手錶十分相似不過更輕更方便。Galaxy Ring重量只有2.3克至3克，有三種顏色可以選擇，搭配不同風格。Galaxy Ring採用了Grade 5鈦合金材料及配備10ATM防水等級，游泳、淋浴或戶外運動時都可以配戴。Galaxy Ring更具備長達七天的續航力，不必頻繁充電。此外，充電盒配有LED燈光的，美觀得來又可以掌握充電進度。除此之外更可以配合手勢控制去拍照或關閉鬧鐘等，十分方便。Galaxy Ring亦設有Find My Ring功能，當用戶遺失指環時，亦可透過Galaxy智能手機輕鬆定位，用起上來更安心。
Galaxy Ring發售詳情
發售詳情
顏色：鈦黑、鈦銀、鈦金
售價：$3,298
發售日期：2024年10月31日
作業平台：Zephyr RTOS
AI：Galaxy AI
Galaxy Ring尺寸/重量：7.0 x 2.6 毫米；2.3克 (5號) - 3.0克 (13號)
充電盒尺寸/重量：48.9 x 48.9 x 24.5毫米；61.3克
邊框：鈦合金(5級)
記憶體：8MB 儲存空間
連接性 ：Bluetooth v5.4
感應器：加速度計，光學心率感應器，體溫計
電池：18 mAh (5號) - 23.5 mAh (13號)
充電盒電量：361mAh
充電：WPC無線充電
防護等級：10ATM + IP68
相容手機：Android 11或以上 及 RAM 1.5GB 或以上