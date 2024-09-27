Samsung Galaxy S24 FE、Ring、Tab S10報價｜智能指環24/7可配戴｜Samsung Galaxy S24 FE及Tab S10早前已傳將會在2024年秋季推出，今日（27日）Samsung正式公布Samsung Galaxy S24 FE及Tab S10，另外同步亮相的更有智能指環Samsung Galaxy Ring，即睇價錢及詳情啦！



Samsung Galaxy S24 FE

Samsung Galaxy S24 FE(陳安琪 攝）

今次的Galaxy S24 FE配備6.7 吋 Dynamic AMOLED 2X 顯示屏配合Exynos 2400 系列處理器 配合大1.1倍的Vapor Chamber改善散熱效能，並支援高達120Hz的刷新率，電池容量為4,700mAh，平時用來打機睇片都可以。相機方面， Galaxy S24 FE配有一個5,000萬像素廣角鏡頭，以及一個支援3倍光學變焦的800萬像素長焦鏡頭，另外還有一個1,200萬像素的超廣角鏡頭和一個1,000萬像素的前置自拍鏡頭。配合Galaxy AI可以用生成式編輯移動及刪除圖像中的物件，又有人像攝影工作室可將自拍照變成卡通、漫畫、水彩或素描等人像相片，另外有編輯建議功能快速移除相片中的瑣碎缺陷。另外Samsung Knox 亦適用於Samsung Galaxy S24 FE，可以保護重要資料。

發售詳情及優惠

顏色：銀灰、淺藍、淺綠、淺黃 (陳安琪 攝）

售價：$5498

發售日期：2024年10月4日

顏色：銀灰、淺藍、淺綠、淺黃

記憶體：8GB RAM + 256GB ROM

抗水認證：IPX6（指完全防止灰塵進入）；IPX8（指允許短暫抵抗於1.5米水深浸沒三十分鐘）

SIM Card：Nano-SIM + Nano-SIM

早鳥優惠

由即日起至10月3日預訂可享有早鳥優惠。

優惠1.免費獲贈Samsung 32” C390 曲面顯示器

免費獲贈Samsung 32” C390 曲面顯示器。只要在早鳥優惠期內透過Samsung Wallet內獲取兌換碼即可兌換，兌換碼限量派發。先到先得，送完即止。

Samsung 32” C390 曲面顯示器 （Samsung)

優惠2.以下優惠選擇1項

1.透過Samsung Trade-in專屬網站trade-in合資格型號舊智能手機，可享Samsung Trade-in 價格保證

2.透過Samsung Trade-in專屬網站trade-in合資格型號舊智能手機，可享高達港幣300元額外Trade-in回贈

3.免費獲贈 ITFIT骨傳導防水藍牙耳機（價值港幣498元）

Galaxy Tab S10

Galaxy Tab S10 （陳安琪 攝）

Galaxy Tab S10 Ultra

今次一共宣佈2款AI平板電腦 Galaxy Tab S10 Ultra及Galaxy Tab S10+，分別配有14.6吋和12.4吋Dynamic AMOLED 2X 顯示屏。S10 Ultra 比上一代S9 Ultra，CPU快18%，同時GPU速度提升了28%，而NPU速度則提升了14%。配合筆記助手Note Assist及S Pen，可以在Tab S10試摘錄筆記。以及用Galaxy AI轉錄及生成摘要，另外可以直接在PDF上使用翻譯功能。另外用家可以在Tab S10上使用 Circle to Search 功能而無需切換應用程式，十分方便。

Galaxy Tab S10＋發售詳情及優惠

發售詳情

Galaxy Tab S10+Wi-Fi (12GB RAM + 256GB ROM)售價：$7888起

Galaxy Tab S10+ 顏色：月石灰

發售日期：2024年10月4日

屏幕：12.4”, 2800 × 1752, 266ppi Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz

處理器：MediaTek | MT6989, Octa-Core (3.4GHz, 2.8GHz, 2GHz) 8核處理器

記憶體：12GB + 256GB / 12GB +512GB ；支援1.5TBmicroSD記憶卡

電池容量：10,090 mAh

處理器：MediaTek | MT6989, Octa-Core (3.4GHz, 2.8GHz, 2GHz) 8核處理器

後置鏡頭：1,300萬像素自動對焦鏡頭 (F2.0) ；800萬像素超廣角鏡頭(F2.2)

前置鏡頭：1,200萬像素超廣角鏡頭(F2.4)

播放器：四個揚聲器配合Dolby Atmos音效技術

優惠

由即日起至10月14日，預訂或購買可享以下其中一項優惠：

1.免費容量升級至512GB；

2.透過Samsung Trade-in專屬網站trade-in合資格型號舊平板電腦，可享Samsung Trade-in 價格保證高達港幣5,100元

3.透過Samsung Trade-in專屬網站trade-in合資格型號舊平板電腦，可享高達港幣800元額外Trade-in回贈

及以下多項優惠：

-免費獲贈原廠 20,000mAh 雙向閃電快充行動電源

-以半價購買原廠多角度書本式皮套

-免費獲贈Galaxy AI 廣東話潮語環保盒套

-Goodnotes Pro 一年試用優惠

-免費獲贈Galaxy Store遊戲優惠券

-以優惠價港幣598元升級至Samsung Care+ 兩年服務計劃

Galaxy Tab S10Ultra發售詳情及優惠

發售詳情

Galaxy Tab S10 Ultra Wi-Fi(12GB RAM + 256GB ROM)售價：$9688起

Galaxy Tab S10 Ultra：月石灰/鉑銀色

發售日期：2024年10月4日

屏幕：14.6”, 2960 × 1848, 240ppi Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz

記憶體：12GB + 256GB / 12GB +512GB ；支援1.5TBmicroSD記憶卡

電池容量：11,200 mAh

後置鏡頭：1,300萬像素自動對焦鏡頭 (F2.0) ；800萬像素超廣角鏡頭(F2.2)

前置鏡頭：1,200萬像素廣角鏡頭(F2.2)；1,200萬像素超廣角鏡頭(F2.4)

播放器：四個揚聲器配合Dolby Atmos音效技術

優惠

凡預訂或購買可享以下其中一項優惠：

1.免費容量升級至512GB（或以港幣1,200元優惠價升級至1TB**）

2.透過Samsung Trade-in專屬網站trade-in合資格型號舊平板電腦，可享Samsung Trade-in 價格保證高達港幣5,100元

3.透過Samsung Trade-in專屬網站trade-in合資格型號舊平板電腦，可享高達港幣1,000元額外Trade-in回贈

及以下多項優惠：

-免費獲贈原廠 20,000mAh 雙向閃電快充行動電源

-以半價購買原廠多角度書本式皮套

-免費獲贈Galaxy AI 廣東話潮語環保盒套

-Goodnotes Pro 一年試用優惠

-免費獲贈Galaxy Store遊戲優惠券

-以優惠價港幣798元升級至Samsung Care+ 兩年服務計劃

Galaxy Ring

Galaxy Ring （陳安琪 攝）

另外今日Samsung亦同步推出Galaxy RIng，主打可以全天候24/7配戴監測身體數據及偉康情況，功能與智能手錶十分相似不過更輕更方便。Galaxy Ring重量只有2.3克至3克，有三種顏色可以選擇，搭配不同風格。Galaxy Ring採用了Grade 5鈦合金材料及配備10ATM防水等級，游泳、淋浴或戶外運動時都可以配戴。Galaxy Ring更具備長達七天的續航力，不必頻繁充電。此外，充電盒配有LED燈光的，美觀得來又可以掌握充電進度。除此之外更可以配合手勢控制去拍照或關閉鬧鐘等，十分方便。Galaxy Ring亦設有Find My Ring功能，當用戶遺失指環時，亦可透過Galaxy智能手機輕鬆定位，用起上來更安心。

Galaxy Ring尺寸 (陳安琪 攝）

Galaxy Ring發售詳情

發售詳情

顏色：鈦黑、鈦銀、鈦金

售價：$3,298

發售日期：2024年10月31日

作業平台：Zephyr RTOS

AI：Galaxy AI

Galaxy Ring尺寸/重量：7.0 x 2.6 毫米；2.3克 (5號) - 3.0克 (13號)

充電盒尺寸/重量：48.9 x 48.9 x 24.5毫米；61.3克

邊框：鈦合金(5級)

記憶體：8MB 儲存空間

連接性 ：Bluetooth v5.4

感應器：加速度計，光學心率感應器，體溫計

電池：18 mAh (5號) - 23.5 mAh (13號)

充電盒電量：361mAh

充電：WPC無線充電

防護等級：10ATM + IP68

相容手機：Android 11或以上 及 RAM 1.5GB 或以上