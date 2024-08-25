Samsung Galaxy Z Flip6 一個月實試｜Galaxy AI編輯圖片、外屏即時翻譯｜Samsung 新一代摺機Galaxy Z Flip6 剛推出不久，記者實試了一段時間，感覺今代的Z Flip6在配合Galaxy AI之後，更能發揮其優點，包括以Galaxy AI編輯圖片及外屏即時翻譯等，即睇詳情！



小巧外型方便收納

Galaxy Z Flip6最大的一個賣點就是可以對摺。對摺後可以單手操作以及放在小手袋中。記者實試摺疊後的確更容納放在口袋內或手袋之中，摺疊後比銀包更細小，方便攜帶。

Galaxy Z Flip6外型小巧方便收納在袋中 (陳安琪 攝)

Galaxy Z Flip6摺疊後比銀包更細小（陳安琪 攝）

活用外屏即時翻譯睇地圖超實用

活用Galaxy Z Flip6 外屏可以大大提升實用性。開啟即時翻譯App之後，可以選擇在外屏上即時翻譯對話，內側屏幕會顯示自己的語言，外側則會顯示對方的語言，兩邊都會即時顯示對方翻譯後的語言，使用此功能可以與不同國家語言的人即時對話。

開啟即時翻譯App之後，可以選擇在外屏上即時翻譯，內側屏幕會顯示自己的語言，外側則會顯示對方的語言，兩邊都會即時顯示對方翻譯後的語言(陳安琪 攝)

開啟即時翻譯App之後，可以選擇在外屏上即時翻譯，內側屏幕會顯示自己的語言，外側則會顯示對方的語言，兩邊都會即時顯示對方翻譯後的語言(陳安琪 攝)

此外在外屏上亦可以開啟不少應用程式，包括YouTube及地圖等。如果平時搭車或找路時，不想打開手機，可以在外屏上選擇應用程式，睇片聽歌又或者導航都十分方便。

在外屏上開導航(陳安琪 攝)

在外屏上看YouTube(陳安琪 攝)

除此之外亦可以加入「天氣」、「計算機」及「日曆」等常用小程式在外屏，不用打開內屏都可以快速使用，快捷便利。

可以加入「天氣」、「計算機」及「日曆」等常用小程式在外屏，不用打開內屏都可以快速打開使用，快捷便利。(陳安琪 攝)

人像拍攝效果自然

Galaxy ZFlip6的主相機鏡頭像素高達5000萬，而前置鏡頭的像素則為1000萬像素，關上手機用主鏡頭拍攝可以拍出高清的人像照片，出來的影像高清之餘顏色也十分自然。另外手機可以半摺疊平放在桌面，配合自拍手勢不用腳架都可以輕鬆自拍，十分方便。除此之外可以拍攝4K影片，適合影片創作者使用。

人像拍攝效果自然(陳安琪 攝)

手機可以半摺疊平放在桌面，配合自拍手勢不用腳架都可以輕鬆自拍(陳安琪 攝)

Galaxy AI編輯圖片 自製AR貼圖超好玩

Galaxy Z Flip6內罝Galaxy AI，不單單可以用AI編輯圖片，自己畫畫生成圖案或物件，亦可自己創造AR角色，選擇膚色、五官及衣著等，創造完之後更可以選擇不同表情去製造貼圖，並加到相片之中，十分搞怪可愛，令相片更有趣。

Galaxy Z Flip6內罝Galaxy AI，不單單可以用AI編輯圖片，自己畫畫生成圖案或物件，亦可自己創造AR角色。(陳安琪 攝)

即睇Galaxy AI生成效果🔽

總結

記者自己從小受日劇影響就想要一部摺機，感覺外型小巧可愛。今次的Galaxy Z Flip6外型小巧之餘，顏色亦十分清新可愛。平時出外旅遊不希望帶過重的東西出門，Galaxy Z Flip6 體積細之餘可以省下腳架，十分慳位。另外AR自製貼圖及Galaxy AI生成圖案都可以發揮創意，整體來說對Samsung Galaxy Z Flip6都感到十分滿意。

Samsung Galaxy Z Flip6規格&發售詳情

Samsung Galaxy Z Flip6規格&發售詳情 （Samsung)

售價：256GB $8698起；512GB $9698起

顏色：暗紋黑、灰白、蜜桃、淺藍、淺綠、銀灰、淺黃

處理器：CPU 速度3.39GHz, 3.1GHz, 2.9GHz, 2.2GHz;CPU 類型：Octa-Core

主屏幕尺寸 ：170.3mm (6.7" 完整矩形) / 166.4mm (6.6" 包括圓角)

次屏幕尺寸 ：86.1mm (3.4" 完整矩形) / 83.2mm (3.3" 包括圓角)

主屏幕最高刷新率 ：120 Hz

主屏幕解像度 ：2640 x 1080 (FHD+)

次屏幕解像度 ：720 x 748

記憶體+儲存空間：12GB+256；12GB+512GB

SIM卡：雙Nano-SIM卡