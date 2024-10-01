Apple Vision Pro只係頭炮？外媒推測Apple將出附AI功能AirPods

Apple 推出 Vision Pro 超過一年後，市場上各大科技品牌也不斷推出新的空間裝置上產品，例如 Meta 最近展示的 Orion AR 眼鏡，儘管這款產品目前只是原型，但也讓外媒不禁思考 Apple 未來將推出怎樣的頭戴裝置。



根據《彭博》 Mark Gurman 的報導，Apple 意識到需要重新考慮頭戴裝置的策略，但目前似乎仍未確定具體的方向。在未來的空間計算裝置上，Apple 正考慮幾個不同的可能性：

1. 擴展頭戴裝置

首先，Apple 有可能推出一款更為便宜的 Apple Vision，或許命名為「Vision Air」。會採用相對較低的顯示品質和更便宜的材料，從而降低製造成本。「Vision Air」預計會在明年推出

同時，Apple 還計劃推出 Apple Vision Pro 第二代，傳聞將搭載 M5 晶片並結合更多的AI技術，顯示效果也會更加提升。當然，減輕重量和改進佩戴舒適度也是 Apple 在設計時的重點考量之一，減少長時間使用時的疲勞感。

2. 將Apple Vision變成iPhone配件

根據 Gurman 的報導，Apple 還在考慮另一種可能，即移除 Apple Vision Pro 內建的處理器和外接電池，將其變成依賴 iPhone 的配件。這樣可以減輕頭戴裝置的重量，讓用家在佩戴時更加輕便舒適。

連接了Keyboard及Trackpad後，工作效率明顯提高。

不過，這種設計同樣面臨不少挑戰。首先，這種頭戴裝置雖然能降低數百美元的成本，但失去內建處理器後，可能會導致性能受限。對於用家來說，花費2000美元購買一個 iPhone 的配件可能並不具備足夠的吸引力。此外，iPhone的電池容量相對較小，例如即使是iPhone 16 Pro Max，其電池容量約為 18Wh，僅是Apple Vision Pro電池容量的一半。因此，這種設計在電池續航上可能也會面臨一些限制。

3. 智能眼鏡與增強版AirPods

類似於 Meta Ray-Ban 智能眼鏡，並沒有任何顯示螢幕，而是配備了麥高風、鏡頭和喇叭，讓用家可以輕鬆拍照、操作 AI。Apple 似乎也對這樣的產品表現出興趣，或許未來會推出類似的智能眼鏡。

其二是增強功能的 AirPods，將配備鏡頭，並結合AI技術來理解周圍的環境，為用家提供實時的資訊和互動。這樣的AirPods雖然乍看之下有些奇怪，但其背後的技術和使用情境確實讓人感到好奇。特別是對於那些對空間音頻和實時資訊有需求的用家。

4. 蘋果的終極目標：全功能AR眼鏡

Apple 的理想世界中，終極目標是開發一款完全自給自足的AR眼鏡，這些眼鏡能夠內置所有所需的計算器、顯示器和電池，並將這些元件整合到一副與普通眼鏡大小和重量相當的眼鏡框中。這是蘋果長期以來的夢想，也是許多消費者所期望的「未來眼鏡」。隨著Meta展示了其 Orion 眼鏡原型，Apple 似乎也在重新審視這一計劃。Meta 預計在三年內推出這款眼鏡的消費者版本，這給蘋果帶來了不小的壓力