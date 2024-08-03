Apple Vision Pro 打機、工作記者實戰評測｜自從Apple推出劃時代的混合實境頭戴裝置Vision Pro後，各界都對其表現充滿好奇。記者在過去一個月內深入體驗Vision Pro的各項功能，包括在日常工作和遊戲娛樂中的實際表現。以下，與大家分享這次全方位體驗Vision Pro的詳細觀察。



打機娛樂有驚喜

作為一款定位顛覆傳統的產品，Vision Pro在打機娛樂方面的表現無疑是各方關注的焦點。雖然目前專門對應Vision Pro的遊戲數量有限，但由於它能相容於iPad的眾多遊戲，因此整體遊戲選擇還算豐富。在測試過程中，筆者安裝了《崩壞：星穹鐵路》等人氣手遊，體驗非常出色。

無論在家中或出trip時戴Vision Pro打機，感覺非常震撼。

得益於Vision Pro強大的硬體性能，即便開啟最高畫質和60fps的設定，遊戲依舊能保持極為流暢和精細的視覺呈現。搭配PS5手柄操作，打機體驗可媲美在傳統遊戲主機上遊玩。

記者躺在酒店床上打機，看著80吋大屏幕非常震撼。

為了進一步挖掘Vision Pro在遊戲領域的潛力，記者還嘗試安裝了PPSSPP等多個經典遊戲模擬器，體驗《Street Fighter ZERO》、《Metal Slug》等永恆的街機名作。Vision Pro再次展現了令人驚豔的遊戲表現力，彷彿讓這些經典在頭顯中重獲新生。

直接在VP上運行PPSSPP模擬器打機，十分爽快。

雖然Vision Pro暫未支援PlayStation官方的Remote Play app，但透過第三方的「MirrorPlay」，仍然能以串流的方式在Vision Pro上遠程遊玩家中的PS4/PS5遊戲。在相同Wi-Fi網絡下，筆者體驗了《鐵拳7》，操作延遲幾乎感受不到。唯一美中不足的是畫面解析度僅有720p，稍顯不夠清晰，但能在Vision Pro上玩主機獨佔大作，仍然叫人驚喜不已。

Vision Pro的沉浸感和擴展性，在出差旅行時體現得更為明顯。在酒店的床上，記者將遊戲畫面拉大至80吋大小的虛擬螢幕打機，震撼感十足；與此同時，周圍的空間還能顯示其他實用資訊，既享受遊戲，又不至於與世隔絕，著實有趣。

工作效率如何？

工作是Vision Pro的另一大應用場景。得益於對Magic Keyboard及Trackpad觸控板的良好支援，日常的文書輸入和電腦操作都變得更加便捷。可以直接在Vision Pro上打開Office 365進行工作，對於習慣使用Office的用戶而言十分友好。

連接了Keyboard及Trackpad後，工作效率明顯提高。

不過，Vision Pro目前在應用商店中還沒有上架Google系列的應用。若想使用Google文件等服務，只能透過網頁版本操作，這一點稍顯不便。而在使用速成輸入法的情況下，網頁版Google文件偶爾會出現輸入法的bug，如在文字開頭處多出字碼等。所幸，在原生應用如備忘錄或Office文件中，速成輸入並未出現類似問題。

如果在瀏覽器上的Google Doc打字時，速成會出現重覆字碼的問題。

總結

綜合打機和工作的全方位體驗，Vision Pro的整體表現令記者印象深刻。儘管自己有近視和散光，但搭配Zeiss鏡片的Vision Pro佩戴舒適度遠超預期。無論打機還是工作，連續使用一小時以上都不會感到不適，眼部勞損也在可接受範圍內。無論在家中、出差酒店，Vision Pro都能帶來媲美甚至超越傳統筆電的使用體驗。再搭配鍵盤、觸控板等週邊，工作效率和打機體驗的提升顯而易見。

利用Vision Pro玩3A大作，比想像中更要出色。

當然，Vision Pro在速成輸入、第三方輸入法支援等細節方面，還有進一步改進的空間。若蘋果能在後續更新中逐一優化，相信Vision Pro作為新一代生產力和娛樂終端的潛力將被全面釋放。