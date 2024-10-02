M4 MacBook Pro包裝流出　10核CPU、GPU、16 GB RAM+新色曝光！

撰文：陳錦洪
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M4 MacBook Pro包裝流出 10核CPU、GPU、16 GB RAM+新色曝光｜有傳 Apple 將在 10 月推出 M4 MacBook Pro，而近日就流出其包裝盒，泄漏出新 MacBook Pro 的硬件配置信息，在CPU、RAM上都有所提升，更暗示推出新顏色。

M4 MacBook Pro 包裝亮點

根據流出的包裝圖片，M4 MacBook Pro 規格和設計似乎比前代有所升級：

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1. 16GB 記憶體和 512GB 儲存空間

包裝上的訊息顯示，新款的M4 MacBook Pro將配備16GB RAM和512GB儲存空間。此前有消息稱，所有的M4系列Mac機都將至少搭載16GB RAM，而這次流出的包裝圖片進一步證實了這一點。相比之前的入門版MacBook Pro，將有更佳處理能力和更高的效能，為使用者提供更流暢的使用體驗。

2. 10 核 CPU 和 10 核 GPU

包裝還看到，入門版M4 MacBook Pro將擁有10核心的CPU和10核心的GPU，與之前的預測一致。相比之下，目前的M3晶片配置為8核CPU和10核GPU。在性能上再次升級，10核心的CPU和GPU配置能夠在處理器性能和圖形性能上都提供更強大的處理能力，特別是對於需要進行影片編輯、圖形設計或是遊戲開發的專業用家來說，這無疑是一大進步。

3. 三個 Thunderbolt 4 端口

另外一個令人驚喜的細節是，泄漏的包裝中顯示M4 MacBook Pro將擁有三個Thunderbolt 4端口，而這是目前的M3 MacBook Pro所不具備的。目前的入門款MacBook Pro僅配置了兩個Thunderbolt端口，因此增加至三個Thunderbolt 4端口意味著更高的連接性和擴展性。

包裝上的「SPB」與顏色選擇

此外，包裝上的一行字特別引起了果迷的關注。包裝上顯示「SPB/10C CPU/10C GPU/16GB/512GB」這些規格，而「SPB」通常被解釋為「Space Black（太空黑）」，用於MacBook的包裝標籤上，與此對應的是銀色版會使用「SLV」來代表「Silver（銀色）」。這或許意味著新款的MacBook Pro將會提供太空黑的顏色選擇，而非去年所使用的太空灰。對於那些偏好深色外觀的果迷來說，這樣的顏色調整無疑讓MacBook Pro看起來更加時尚和型格。

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