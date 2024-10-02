M4 MacBook Pro包裝流出 10核CPU、GPU、16 GB RAM+新色曝光｜有傳 Apple 將在 10 月推出 M4 MacBook Pro，而近日就流出其包裝盒，泄漏出新 MacBook Pro 的硬件配置信息，在CPU、RAM上都有所提升，更暗示推出新顏色。



M4 MacBook Pro 包裝亮點

根據流出的包裝圖片，M4 MacBook Pro 規格和設計似乎比前代有所升級：

1. 16GB 記憶體和 512GB 儲存空間

包裝上的訊息顯示，新款的M4 MacBook Pro將配備16GB RAM和512GB儲存空間。此前有消息稱，所有的M4系列Mac機都將至少搭載16GB RAM，而這次流出的包裝圖片進一步證實了這一點。相比之前的入門版MacBook Pro，將有更佳處理能力和更高的效能，為使用者提供更流暢的使用體驗。

2. 10 核 CPU 和 10 核 GPU

包裝還看到，入門版M4 MacBook Pro將擁有10核心的CPU和10核心的GPU，與之前的預測一致。相比之下，目前的M3晶片配置為8核CPU和10核GPU。在性能上再次升級，10核心的CPU和GPU配置能夠在處理器性能和圖形性能上都提供更強大的處理能力，特別是對於需要進行影片編輯、圖形設計或是遊戲開發的專業用家來說，這無疑是一大進步。

3. 三個 Thunderbolt 4 端口

另外一個令人驚喜的細節是，泄漏的包裝中顯示M4 MacBook Pro將擁有三個Thunderbolt 4端口，而這是目前的M3 MacBook Pro所不具備的。目前的入門款MacBook Pro僅配置了兩個Thunderbolt端口，因此增加至三個Thunderbolt 4端口意味著更高的連接性和擴展性。

包裝上的「SPB」與顏色選擇

此外，包裝上的一行字特別引起了果迷的關注。包裝上顯示「SPB/10C CPU/10C GPU/16GB/512GB」這些規格，而「SPB」通常被解釋為「Space Black（太空黑）」，用於MacBook的包裝標籤上，與此對應的是銀色版會使用「SLV」來代表「Silver（銀色）」。這或許意味著新款的MacBook Pro將會提供太空黑的顏色選擇，而非去年所使用的太空灰。對於那些偏好深色外觀的果迷來說，這樣的顏色調整無疑讓MacBook Pro看起來更加時尚和型格。