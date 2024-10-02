Monster Hunter Wilds派封測帳號？小心Steam戶口成釣魚網站獵物｜不法分子利用CAPCOM公開《Monster Hunter Wilds》試玩的時機，聲稱派發「MHWilds率先試玩封測帳號，以IG廣告引誘網民進入冒充Nvidia顯示卡晶片公司的釣魚網頁，專門偷取用家的Steam戶口及信用卡情報！



有心人 Simon Chan 特別以身犯險進入假網頁截圖，並寫了超長「警世post」警告用家不要上當，分享時不法之徒玩時的釣魚方法，希望幫助網民保護珍貴的Steam 戶口。Simon 指他早前收到一個感到異常的IG廣告，指Nvidia派Monster Hunter Wilds免費封測帳號，一睇就覺得遊戲是CAPCOM製作「點解Nvidia會派Key咁搞笑」已心知不妙，但他決定click入去一看究竟。

Monster Hunter Wilds

Simon Chan facebook 截圖

首先nvidia eu com 網址在的幾可亂真，看來合理於是點擊入去看看，一睇就知是假網，只得一個簡單畫面，之後有有粒「參加測試」按鍵，不過無論在任何位置click一下，都會引導到另一個需要login Steam 帳戶的網站，如果你衰心急想試玩《Monster Hunter Wilds》，對不起你當不了獵人，反成不法分子獵物了。

Simon Chan facebook 截圖

好心人警告，即使廣告被多人一舉報後已消失（未能截圖），但假網頁仍然存在，之後亦可能會改為其他網址，所以不要做傻仔login自己account入去，否則真的會跟戶口bye bye。並提醒「千萬唔好100%相信由social media出嚟嘅廣告網站」！

（原文連結）

FB／IG無視虛假網頁廣告

事實上多個機構都指責過meta公司的facebook及IG對於假廣告／釣魚戶口不聞不問，香港知名旅行社「EGL Tours東瀛遊」曾控訴向fb投訴多年仍不給他們官方「藍剔」認證！直到「假東瀛遊fb」有10萬網民追蹤，數以千計網民向消委及警方報案指被騙購買假旅遊產品蒙受損失，最終忍無可忍向meta發律師信、開記者招待會才後知後覺行動！

假東瀛遊FB專頁有10萬網民追蹤 方保僑實測揭騙徒殷勤催促訂機票