Uber司機Hold單揀客事主放上網多人表示受害 因1原因反被暫停帳號｜不少人出門趕時間都會Call Uber，不過近日有人在社交平台Threads上才分享，自己在Uber Call車後司機沒有前來之餘，更去了另一個地方，帖文一出之後有不少人留言表示曾受害。但事主卻因1原因反被暫停帳號。



Uber司機Hold單揀客

Threads用戶cloris.c.c早前發文指自己「Call左Uber，司機明明喺荃灣西，我人喺荃灣，正常3分鐘到，佢人停左喺原點十分鐘唔郁，然後去左屯門」。並附上司機在Uber上顯示的資料，帖文一出之後有不少人留言，指自己被同一個司機Hold 單，看來該名司機是慣犯。有網民好奇為甚麼該名司機可以有5星評分，有人就指出因為沒有被接單的用戶不能向他評分，所以他才能保持這個評分。

Uber司機Hold單揀客 (cloris.c.c)

Uber司機Hold單揀客 (cloris.c.c)

Uber司機Hold單揀客 (cloris.c.c)

事主因1原因反被暫停帳號

日前事主再更新後續，指Uber 暫停了自己的帳號，原因是「未經同意下公開司機夥伴的個人資料」，並指「正在了解此事時，會暫時失去帳戶的使用權」。在截圖可看到Uber稱 「此項預防措施使我們在暸解該事件的同時，亦能維護所有用戶在平台上的安全。此項調查可能需要幾個工作天，如在調查後，我們未偵測到對平台存有重大安全風險，閣下的帳戶將在5天內恢復使用權限。」並建議事主刪除有關帖文「我們建議閣下盡快移除最近於Threads上發佈有關本事件且涉及司機夥伴個人資訊的的帖文，並回覆我們表示閣下已知悉此回應並已詳閱社群指引。」

日前事主再更新後續，指Uber 暫停了自己的帳號，原因是「未經同意下公開司機夥伴的個人資料」(cloris.c.c)

事主再向Uber 官方說明事件(cloris.c.c)

經過事主來回與Uber官方溝通，指Uber表示會再審視該名司機的帳號，以及指該名司機曾發送過短訊給事主後又馬上取消傳送。

即睇事主及Uber後續回應⬇

經過事主來回與Uber官方溝通，指「Uber 話會再review 下 Ka Wai 哥個acc」，以及指該名司機曾發送過短訊給事主後又馬上取消傳送。

不是單一情況？

除了該名司機之外，有不少人都留言指遇過其他司機都有相似情況「我上星期比位司機hold住我張單8粒鐘，call我話嚟緊，人未上車係app見到佢自行往目的地，你睇張圖佢去咗好多地方」、「試過，事後想投訴司機但因為係我等咗20分鐘之後自己cancel 選擇了系統再分配司機，忘了cap 低攪事司機資料，連投訴機會都無。」等。

即睇更多網民分享經歷⬇