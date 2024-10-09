海賊王+蠟筆小新展覽｜BANPRESTO MINI EXPO設打卡位限定周邊特典｜兩大人氣動漫作品—《蠟筆小新》和《海賊王》「BANPRESTO MINI EXPO HONG KONG」將於今日起舉辦展覽活動，另外更有免費特典/限定周邊。



BANPRESTO MINI EXPO HONG KONG

「BANPRESTO MINI EXPO HONG KONG」於今日在屯門市廣場舉行，當中包括兩大人氣動漫作品——《蠟筆小新》和《海賊王》，除了有優先發售商品及會場限定商品之外，更匯聚八大人氣系列，涵蓋多款經典及熱門作品的模型公仔。

BANPRESTO MINI EXPO HONG KONG

《蠟筆小新》展區

設有主角蠟筆小新的模型，來配上方塊立體鐵架造型活潑可愛，適合打卡留念！

《蠟筆小新》展區

《海賊王》展區

主角Luffy以EGGHEAD造型帥氣登場，粉絲可以與喜愛的角色合照。

《海賊王》展區

8款人氣系列主題專區

除了《蠟筆小新》和《海賊王》之外亦有8款人氣系列主題專區展區包括：《World Collection Figure》、《GLITTER & GLAMOURS》、《Relax Time》、《VIBRATION STARS》、《MATCH MAKERS》、《SOFVIMATES》、《Grandista》及《FL・PENFURE》等，每個系列的商品都別具特色。

8款人氣系列主題專區

在眾多系列中，以細小Q版造型公仔為賣點的「World Collection Figure」(WCF)系列，就最具特色，推出多款《海賊王》人氣角色模型，重現經典名場面，令《海賊王》粉絲重新感受一次激動人心的冒險故事。

首發及會場限定商品

1.《蠟筆小新》鱷山先生 ($160)

小新最愛的零食「チョコビ (Chocobi)」朱克力餅乾的Logo人物「鱷山先生」以「傳說中的金牙喔」造型實體化亮相，更優先日本在這次活動率先發售。

《蠟筆小新》鱷山先生

2.《海賊王》主角Luffy 五檔姿態模型 ($350)

「金屬色」特別版的《海賊王》主角Luffy 五檔姿態模型只限活動現場發售，粉絲可以買來收藏欣賞。

《海賊王》主角Luffy 五檔姿態模型

優惠及詳情

1.免費活動特典

讚好並追蹤BANPRESTO Facebook專頁，即可獲得BANPRESTO設計精美禮品1份。即場完成問卷，可獲得多1份禮品。數量有限，先到先得，送完即止。

2.活動特典贈品

現場單次購物滿$200，即可獲得Banpresto設計行李牌1個；滿港幣$300即可獲得精美造型亞加力立牌1個，造型亞加力立牌可配合不同角色商品擺設。數量有限，贈品每人每日只限領取1件，先到先得，送完即止。

活動特典贈品

3.「BANPRESTO MINI EXPO x Namco 屯門店 」聯乘活動

憑BANPRESTO MINI EXPO現場任何消費金額的收據, 並下載Namco APP，向現場工作人員領取兌換券，即日到Namco屯門市廣場店享有免費遊戲1局/免費開卡1張。每日限量60名，送完即止。

「BANPRESTO MINI EXPO HONG KONG」開放詳情

日期： 2024年10 月9日（星期三） 至 10 月23日（星期三）

POP UP STORE 營業時間：

10 月9 日 ：17:00-21:00

10 月10 ~ 23 日：平日11:30 -21:00；星期六日及公眾假期11:00-21:00

地點： 屯門市廣場1樓中央廣場