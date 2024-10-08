戲院/超市網上+電子支付優惠｜$300睇5套電影、網購掃碼拎$89優惠｜百老匯戲院及AEON超市近日有網上/電子支付優惠，包括用$300睇5套電影、網購掃碼拎$89優惠及Apple Pay簽賬拎10,000積分，即睇詳情！



1.百老匯戲院優惠｜$300睇5套電影

百老匯於即日起推出限定優惠，只要$300就可以買4張換票証(總值$520)再送1張電影贈券及1張爆谷餐半價優惠券。平均睇一套戲只要$60。市民可以親身前往百老匯院線13間戲院的售票處或小賣部網站購買優惠套票，換票證及優惠券之有效日期至2025年1月7日，每間戲院數量有限，每人每次限購3套。

1.百老匯戲院優惠｜$300睇5套電影

要留意如電影票價高於$130，顧客必須以現金支付差額，以及優惠套票不適用於3D電影、IMAX電影、4DX電影及所有VIP影院。

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2.AEON網購掃碼拎$89優惠

AEON為慶祝38周年推出了不少優惠，其中包括網購掃碼拎$89優惠。用戶只要下載「AEON Mobile」App，即可到指定頁面領取優惠。由即日起至10月31日期間，AEON會員於AEON Mobile網購購物單一發票折實滿$699或以上，即可使用$89電子優惠券一張。每位AEON會員最多可領取20張電子優惠券。

2.AEON網購掃碼拎$89優惠

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3.AEON銀聯卡Apple Pay優惠

即日起至10月31日，只參與「AEON 銀聯卡 Apple Pay 優惠」活動，再於 AEON、AEON STYLE、AEON SUPERMARKET或Mono Mono單一簽賬滿$399或以上，即可獲得10000分積分獎賞(高達$40現金回贈)。留意須以指定 AEON 信用卡全數付款方可享以上優惠，付款時並不能與 AEON 購物禮券或其他付款方式同時使用。