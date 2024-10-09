AirPods盒底送充電線隔5年才發現！過百網民重新開箱：幸好沒丟掉｜近日有網民在threads上發文指，突然發現在AirPods的盒底原來有附送充電線，帖文引來大量網民留言，重新開箱。



AirPods盒底送充電線隔5年才發現！過百網民重新開箱

網民cc_______lemon近日在社交平台上發布帖文，指發現在AirPods的盒子底下原來藏有一條充電線，讓他感到十分驚訝。帖文一出之後有不少網民都大表震驚，紛紛留言貼上自己重新開箱的照片。有人隔了5年有這條線的存在：「剛剛打開才發現…這個線躺在這五年了」，亦有人因為突然發現了這條線，有種「賺到了」的感覺，亦有人表示幸好沒有丟掉盒子：「2018買到現在才發現這件事⋯⋯還好盒子還留著」，從留言數目可以看到大概有過百人現在才發現盒底有充電線。

網民cc_______lemon近日在社交平台上發布帖文，指發現在AirPods的盒子底下原來藏有一條充電線，讓他感到十分驚訝。 (cc_______lemon)

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不是每款AirPods都有充電線

雖然今次有不少人都在AirPods的盒子中發現了充電線，不過未來再入手AirPod的話未必再可以這樣尋寶。近期HASHTech記者就做過AirPods4開箱，發現今次的AirPods4盒底已無法掀起，亦再無充電線附送。

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官網顯示AirPods Pro 2仍然有附送USB-C 充電線，但在AirPods 4的介紹中，就指USB-C 充電線是獨立銷售，未來似乎不會再有這類大型「尋寶」事件發生。

在AirPods 4的介紹中，就指USB-C 充電線是獨立銷售 (Apple)

AirPods Pro 2仍然有附送USB-C 充電線 (Apple)

AirPods隱藏增加使用時間貼士

除了發掘在AirPods盒底的隱藏充電線之外，亦有3招隱藏增加使用時間貼士，即睇AirPods隱藏增加使用時間貼士。

1.節省電量

AirPods本來配備自動入耳檢測功能，只要放入在耳朵中就會自動播放音樂，拿出來就會停止，不過想慳電的話可以關閉此功能。進入「設定」後，點擊「AirPods」再將關閉「自動耳朵偵測」即可。

2.輪流用單邊耳機

若然想延長使用時間，可以每次只使用一邊耳機，另一半留在充電盒充電即可延長整體使用時間。

3.透過iPhone充電

目前AirPods 3及AirPods Pro 2都是使用USB-C充電，如果在電量不足時，可以用USB-C線連接iPhone或iPad充電。