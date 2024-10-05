AirPods 4使用感受　降噪升級舒適度大增　4個理由值得從3代升級

AirPods 3於2021年10月發布。三年後，AirPods 4問世了。



對於擁有AirPods 3的用戶來說，是否應該升級到最新款AirPods 4？根據筆者近兩周的使用感受，今天我就跟大家聊一聊這個話題。

值得升級到AirPods 4的四大理由。（中關村在線提供）

首先需要強調的是，AirPods 4有兩種型號，分別是AirPods 4和支持主動降噪功能的AirPods 4。基本型號的官方售價為1099港元，而降噪版的售價為1499港元。

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作為參考，AirPods 3的售價在1200元左右（配MagSafe無線充電盒）。如果你現在用的是AirPods 3，那麼在我看來，幾乎沒有任何令人信服的理由讓你購買AirPod 4。但是，價格更貴的降噪版卻很有吸引力，主要原因有以下幾點：

智能降噪

考慮購買AirPods 4的一個主要原因是新的主動降噪功能。以前，你需要升級到AirPods Pro，並且它採用硅膠入耳式設計。但現在，你可以使用AirPods 4獲得出色的主動降噪功能——強大到足以顯著降低（即使不能完全消除）大多數環境噪音。降噪強度雖然不如AirPods Pro，但與之前的基礎AirPods系列相比，AirPods 4無疑是一個巨大的飛躍。

如果你在使用耳機過程中想要消除干擾和外界噪音，那麼AirPods 4是一個非常不錯的選擇。它的價格比Pro系列更便宜，而且佩戴也更舒適和持久（耳機採用非入耳式設計）。

更穩更舒適

與AirPods 3較大且球狀的耳機腔體設計相比，AirPods 4的入耳部分形狀更為扁平，更符合大多數人的耳廓結構，因此可以提供更好的貼合度。

值得升級到AirPods 4的四大理由。（中關村在線提供）

之前有很多用戶（包括我自己）反映AirPods 3的佩戴不舒適，佩戴時的異感比較明顯。這次AirPods 4的設計則充分考慮到了這個問題， 耳機本體進行了全新的設計。如果你以前用過AirPods 1或AirPods 2，那麼AirPods 4會比較接近它們的那種佩戴感，至少相對於AirPods 3來說提升很大。

防塵防水和重新設計的充電盒

雖然AirPods 3也具有防汗防水功能。但蘋果這次對AirPods 4的宣傳力度更大。AirPods 4的官方評級為IP54，具有防塵、防汗、防水功能。這意味着它可以更有效抵禦水滴和汗液的侵蝕，例如跑步或者在雨中行走。

此外，AirPods 4還配備了全新設計的充電盒。它比AirPods 3的充電盒更小，更便於攜帶。正面有一個隱藏的狀態指示燈，除非點亮，否則無法看到。在功能上，充電盒配備了USB-C接口，充電方便，並配有集成揚聲器，這樣如果你在家裏找不到充電盒，可以讓它發出「嗶嗶」聲。

更好的晶片和更好的音質

AirPods 3採用H1晶片，而AirPods 4採用了新的H2晶片，這為它提供了更新的功能支持。例如，你可以使用更簡單的「Siri」喚醒詞而不是「嘿，Siri」來召喚語音助手。其次，H2晶片還支持個性化音量等功能，可以根據你的環境智能調整媒體音量，以及麥克風的語音通話質量也得到了提升。

值得升級到AirPods 4的四大理由。（中關村在線提供）

當然，H2晶片還提供了更好的音質，再加上AirPods 4內部升級的驅動單元。雖然這是一個微妙的改進，但與 AirPods 3相比，AirPods 4確實提供了更好的低音和清晰度。

要說不足，可能只有續航了。AirPods 4的電池續航時間比AirPods 3略差一些。在關閉主動降噪功能的情況下，AirPods 4一次充電最長可聽5小時。啟用降噪功能後，只能提供約4小時的電池續航時間。與AirPods 3相比，這要差一到兩個小時，因為AirPods 3可以提供6小時的連續收聽。

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