第一次永遠最難忘，有網民在fb「90年代回憶（新版）」群組回想自己年輕時出來打工，以第一份人工買愛華卡式Walkman的美好回憶，又問其他網民第一次出糧買了甚麼，當中不乏「那些年」你跟我都用過的聽歌數碼產品，不知有沒有一樣你都買過？



Walkman 是Sony 專利產品？

現代人出街聽歌幾乎9成用手機，連MP3機或iPod都不會再用，不過想當年90年代連CD都未普及，要出街聽歌除了聽「原子粒收音機」，就是用Walkman聽卡式錄音帶。而當中最多人想要的品牌，自然就是發明隨身聽的Sony Walkman（其實Walkman根本是新力的註冊商標。當年Sony香港譯名未改為索尼，尚非罪大滔天）。

未有CD前、聽卡式帶原來咁麻煩

當時仍未有CD，錄音多使用磁帶，聽完後需要以機器倒回磁帶的開頭，才可以由頭再聽歌。細到能夠帶出街的卡式帶「Cassettle」就方便得多，它分成A/B兩面，聽完A面可手動翻轉聽B面，可加長磁帶錄音時數。後來Sony又發明了雙磁頭和Auto Reverse自動反帶功能的機種，聽完A面會自動讀取B面，非常方便。

Sony率先推出可Auto Reverse自動反帶的機種（walkman.land 圖片）

Sony Walkman 40周年展 東京銀座直擊．隨身聽懷舊晒冷現身

2019年，Sony曾在銀座舉行Walkman誕生40周年紀念展。（hk01圖片）

《銀河守護隊》的星爵熱愛老歌，隨身戴住sony walkman出任務。

愛華Walkman 香港多fans

aiwa同樣是日本品牌，當年的隨身聽專攻重bass，由於70年代跟香港公司合資在本地搞生意，所以宣傳到位，且定價又比Sony便宜，同樣是當年香港後生仔夢寐以求的機款。後來aiwa解散，2008年左右Sony曾取得品牌使用權，不過很快就轉讓給其他公司。

愛華名機HS-P06（walkman.land 圖片）

愛華另一款多人用的TX320隨身聽

網民：我遲你一代、買discman

之後有網民就笑言「我遲你一代」，小時候出糧買的是CD Walkman。原來最早期的Sony亦取得了「Discman」名稱專利，不過最終用家還是更喜歡Walkman這名字，於是最終改稱CD Walkman。回想當年，最早期的Discman真的天價之物，而且沒有避震能力，CD在行動時被震到，音樂就會立即中斷。

Mini Disc MD 生不生不逢時

及後又有人回憶起在CD Walkman熱潮後，市面流行過一款可以錄音的迷你光碟「MD」，不過沒幾多年之後，人們就開始用電腦及手提機收聽音樂檔案 mp3，雖然當時仍未有串流，聽歌仍然需要駁電腦／入記錄卡，但已經比需要燒錄的MD機方便很多。

MD Walkman 流行的日子不算長，就被MP3機完全取代。

韓國iRiver (即現時的AK廠)的MP3機當年是珍品。

教主帶動mp3時代｜Sony Walkman手機也是珍品

直到2000年後，世界再變天，iPod 在2001年誕生後，雖然不是人人買得起，但就帶動了大小廠商爭相推出mp3手提機。而在iPhone 第一代在2007年面世後，人們就開始想直接用手機聽歌，擁有一部可以播mp3的Sony Ericsson Walkman W800i 隨身機手機，根本是身份象徵。

當時iPod仍需要iTune入歌買歌，仍未有網上串流Apple Music。