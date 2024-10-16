iPad mini 7 突發登埸｜Apple 今日（10月15日）突發在官網上推出全新的 iPad mini 7，並在這款新平板電腦上加入了更強大的 A17 Pro 晶片，以及支援 Apple Intelligence 系統。不論是晶片﹑後置相機﹑儲存空間都大大升級。



A17 Pro 晶片

iPad mini 7 值得注意的升級之一就是搭載了 A17 Pro 晶片。根據 Apple 官網的資料，A17 Pro 晶片的 CPU 性能較 A15 Bionic 提升了 30%，而 GPU 效能則增強了 25%。意味著無論是多工處理、遊戲體驗，還是處理圖像和影片編輯，iPad mini 7 都能以更快、更流暢的速度完成。

（Apple 官方圖片）

Apple Intelligence 加持

除了硬體升級外，iPad mini 7 也支援了 Apple Intelligence AI 功能。透過 Apple Intelligence，用家可以使用 AI文書校對、圖片生成等功能，如「Writing Tools」﹑新Siri﹑「影像樂園」app﹑Genmoji 等。

香港用家要注意的是，與 iPhone 16 一樣，iPad mini 7 的 AI 功能首先會在美國地區的以英文版系統推出，隨後才會擴展至其他語言和地區。因此，香港用家要在 iPadOS 18.1 使用 AI 功能的話，iPad mini 7 的地區也要改為美國，語言改成英文。

升級 1200 萬像素超廣角後置鏡頭

除了升級 A17 Pro 晶片外 ，iPad mini 7 的相機系統也進行了升級。搭載了 1200 萬像素超廣角鏡頭，支援 Smart HDR 4 技術，無論是在白天還是夜間拍攝，照片都能呈現出更清晰、更鮮豔的效果。另外，1200 萬像素廣角縱向前置相機支援「人物置中」功能，對於需要經常使用 iPad 進行視像通話或影相的用家來說，升級版的鏡頭應能提供很好的體驗。

連接性方面，iPad mini 7 支援了 Wi-Fi 6E，更先進的無線網路技術比起上一代最快可達 2 倍。此外，配備行動網路的型號將使用 eSIM 技術，取消實體 SIM 卡插槽，如果習慣在 iPad 上使用 SIM 卡的用家要留意。另外，雖然前一代 iPad Mini 已支援 USB 3，但傳輸速度僅達到每秒 5GB，而 iPad Mini 7 的數據傳輸速度翻倍，達到每秒 10GB。

Apple Pencil Pro 支援

iPad mini 7 支援了最新的 Apple Pencil Pro，能感應用家的輕捏動作、觸覺回饋及手勢控制等功能，並且支援 Find My 功能，讓用家可以輕鬆找到筆的位置。值得一提的是，Apple Pencil Pro 的「懸浮功能」也可以應用在 iPad mini 上，即是用家可以在不觸碰螢幕的情況下，準確預覽筆觸的位置，大幅提升了書寫和繪畫的精準度。

儲存容量與顏色選擇

iPad mini 7 的 儲存空間也得到升級，最低容量從上一代的 64GB 提升至 128GB，讓用家可以存儲更多的 Apps、文件和多媒體內容。其他的儲存空間選擇包括 256GB 和 512GB。顏色方面，iPad mini 7 推出四種顏色選擇，除了太空灰﹑藍色﹑紫色﹑星光色。

售價與發售日期

iPad mini 7 將於 10 月 23 日發售，現已接受預訂。

128GB

Wi-Fi 版：$3,799

Wi-Fi+洗動網絡：$4,999



256GB

Wi-Fi 版：$4,599

Wi-Fi+洗動網絡：$5,799



512GB

Wi-Fi 版：$6,199

Wi-Fi+洗動網絡：$7,399

