消委會VPN評測13間供應商｜SurfShark、NordVPN、Proton VPN 那個最流暢、最抵用？｜透過 VPN (Virtual Private Network)服務上網，可隱藏用戶身分、且有數據加密保障網絡私隱，也可以不受地域限制、跨區瀏覽其他國家網頁，令VPN的使用率日漸普及。但你正在使用的VPN供應商，收費是否合理？網速是快是慢？私隱安全保障又是否足夠呢？



消委會教路：用VPN睇網速、睇安全性

消委會VPN評測項目：上網速度、功能、使用方便程度、資源佔用（愈多星星佔用主機資源愈少）、網絡安全性、私隱保障



消委會近日為13間VPN服務供應商作出評測，發現平價不代表差，第3位CyberGhost VPN 月費平均僅$13港元，而在 YouTube 猛下廣告的 SurfShark VPN 就得到第4成績。另外，消委會發現各VPN服務在連接後網速下跌非常懸殊，最佳樣本可維持原有的網速達80%、但部分VPN會令上載／下載速度竟跌至25%或更低。有2家服務商沒有將任何用戶資料傳送至第三方網站，私隱保障度最高；但在香港也有一定知名度的NordVPN，其安全性竟只得1星？

+ 9

第3位｜CyberGhost VPN（cyberghostvpn.com）

總評：4.5☆｜上網速度：5☆｜功能：4☆｜使用方便程度：5☆｜資源佔用：5☆｜網絡安全：5☆｜私隱：3.5☆

平均每月費用：US$2.88（約HK$22.5）

伺服器所涵蓋的地區數目：55

容許使用的裝置或連接數目：10

伺服器總數目：2400+

上下載速度：維持原有80%或以上

其他特點：平均每月費用：US$2.19（約HK$17.1）

伺服器所涵蓋的地區數目：100

容許使用的裝置或連接數目：7

伺服器總數目：9100

上下載速度：維持原有80%或以上

其他特點：伺服器所涵蓋的地區及伺服器總數目相對較多；消除地域限制表現不俗。

第2位｜hide.me VPN（hide.me）

總評：4.5☆｜上網速度：5☆｜功能：4☆｜使用方便程度：4.5☆｜資源佔用：5☆｜網絡安全：5☆｜私隱：3.5☆

平均每月費用：US$2.88（約HK$22.5）

伺服器所涵蓋的地區數目：55

容許使用的裝置或連接數目：10

伺服器總數目：2400+

上下載速度：維持原有80%或以上

其他特點：連接裝置的部分資料(例如平板電腦的型號）會被傳送至第三方網站；1OS及Mac的介面設計簡單，非常易用。

第1位｜Proton VPN Plus（protonvpn.com）

總評：5☆｜上網速度：5☆｜功能：4☆｜使用方便程度：4☆｜資源佔用：5☆｜網絡安全：5☆｜私隱：5☆

平均每月費用：€4.99（約HK$43.4）

伺服器所涵蓋的地區數目：10

容許使用的裝置或連接數目：10

伺服器總數目：110

上下載速度：維持原有77%或以上

其他特點：沒有將任何用戶資料傳送至第三方網站，用戶私隱保障較佳；消除地域限制表現一般。

資料來源：消費者委員會