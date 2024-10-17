Samsung Galaxy Ring 開箱實測｜智能健康數據監測、手勢操作拍照｜Samsung Galaxy Ring發布，聲稱可以用手勢操作拍照以及用作智能健康數據監測，到底Galaxy Ring有甚麼功能，又值不值得入手？即睇Samsung Galaxy Ring 開箱實測。



Samsung Galaxy Ring設計

Samsung Galaxy Ring一共有三色可選，分別為鈦黑、鈦銀及鈦金，簡約風設計可以配合不同的風格。尺寸方面，有5-13號可以選擇，大家可以先試戴再決定選擇哪一個尺寸，小編實試的為9號鈦金色。戒指其中一面的內圍配有感應器面板，官方建議將有感應器的那側貼近食指的根部，方便監測及以手勢控制拍照等功能，在感應器對應的外圍有一個標記，平日戴上戒指後將標記對準食指內側即可。購買Samsung Galaxy Ring時會配有一個充電盒，平時可以為充電盒充好電後再攜帶外出為戒指補給，十分方便。

Samsung Galaxy Ring設計 (鍾世傑 攝)

Galaxy RIng採用 Grade 5 鈦合金材料製作，擁有10 ATM防水等級，小編實試在洗手及洗澡時配戴後戒指都沒有損壞，仍可正常使用，不過戒指有水的話可能會影響佩戴的舒適感，建議還是把手或戒指擦乾後再配戴。

Galaxy RIng採用 Grade 5 鈦合金材料製作，擁有10ATM防水等級，小編實試在洗手及洗澡時配戴後戒指都沒有損壞，仍可正常使用(陳安琪 攝)

智能健康數據監測

與智能手錶一樣，Samsung Galaxy Ring可以監測身體的健康數據，包括心率、血氧及睡眠質素等，另外女性亦可輸入經期數據去預測及記錄經期數據。不少人為了監測睡眠的數據而配戴手錶，但配戴手錶的束縛感未必人人能接受，智能戒指或者可以減低這種不適。

小編一向沒有配備飾物的習慣，實測配戴睡覺時，起初有點不習慣，要點時間適應，相比起手錶，配戴戒指的確比較舒適。

+ 3

手勢操作拍照

除了智能健康數據監測之外，今次Samsung Galaxy Ring更標榜可以用手勢操作Samsung的手機拍照及關掉鬧鐘，小編實試與Samsung S24 Ultra配對使用，雙指以捏合手勢雙點兩下，或者在其他接觸面例如桌面或腿點兩下，都可以遙距指示相機拍照。不過實試感覺在發出指示到快門實際按下之間有大約1秒左右延遲，不知道未來會否有系統更新少延遲時間。

手勢操作拍照 (陳安琪 攝)

總結

如果平時希望監測身體數據，但又不喜歡配戴手錶的話，Samsung Galaxy Ring的確可以入手以更舒適的方式去監測數據。而手勢操作方面，現階段的手勢操作只限於用來拍照或關閉鬧鐘，期望未來有更多手勢操作功能出現。

Samsung Galaxy Ring售價及規格

售價：$3,298

發售日期：2024年11月8日

作業平台：Zephyr RTOS

AI：Galaxy AI

Galaxy Ring尺寸/重量：7.0 x 2.6 毫米；2.3克 (5號) - 3.0克 (13號)

充電盒尺寸/重量：48.9 x 48.9 x 24.5毫米；61.3克

邊框：鈦合金(5級)

顏色：鈦黑, 鈦金, 鈦銀

記憶體：8MB 儲存空間

連接性：Bluetooth v5.4

感應器：加速度計，光學心率感應器，體溫計

電池：18 mAh (5號) - 23.5 mAh (13號)

充電盒電量：361mAh

充電：WPC無線充電

防護等級：10ATM + IP68

健康：睡眠指導, 月經週期追蹤, 心率, 能量分數

相容手機：Android 11或以上 及 RAM 1.5GB 或以上