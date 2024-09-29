Motorola razr 50 Ultra實測｜半摺即變復古攝錄機＋腳架輕鬆自拍｜Motorola 早前推出了新摺機razr 50 Ultra，記者實試一段時間，感覺Motorola razr 50 Ultra將半摺功能發揮得不錯，可以半摺變成舊式的手持攝錄機，亦可以變腳架自拍。



Motorola razr 50 Ultra設計

Motorola razr 50 Ultra以復古皮革設計，小編手上的蜜桃金看上去十分時尚。背部的皮革亦使機身看上去更具質感。無論是帶去宴會還是日常使用都十分容易配搭造型。

Motorola razr 50 Ultra設計 （陳安琪 攝）

Magic Canvas生成Wallpaper

Motorola razr 50 Ultra內配備Magic Canvas，可以輸入關鍵字後讓生成Wallpaper，以用在內外屏幕上。可以自己製作喜歡的Wallpaper作主畫面或上鎖畫面；另外可以使用樣式同步功能，選擇圖片/拍攝照片，AI去會按照圖片中的顏色及元素去生成呼應的Wallpaper。

Magic Canvas 生成Wallpaper（陳安琪 攝）

Magic Canvas功能🔽

樣式同步功能🔽

半摺即變傳統攝錄機

Motorola razr 50 Ultra另一大賣點就是半摺疊時可以用舊式DV攝錄機的手持方式去拍攝影片，只要打開相機App，然後把屏幕調至半摺疊馬上就會切換至此模式，相當快捷，更帶點復古的感覺。

半摺即變傳統攝錄機（陳安琪 攝）

折疊變腳架｜顏色較鮮豔

摺疊最大一個好處就是可以摺疊變成自帶腳架的相機，就算獨自在外想拍攝環境和自己都不需要找人幫忙。只需調整好角度及決定構圖，然後舉手以手勢控制倒數計時快門，即可自拍。如果想自拍的話，摺疊後亦可以使用後置鏡頭拍攝，影像質素亦較佳。

摺疊最大一個好處就是可以摺疊變成自帶腳架的相機，就算獨自在外想拍攝環境和自己都不需要找人幫忙。（陳安琪 攝）

如果想自拍的話，摺疊後亦可以使用後置鏡頭拍攝，影像質素亦較佳 （陳安琪 攝）

Motorola razr 50 Ultra前置800 萬像素鏡頭 （陳安琪 攝）

顏色及成像質素方面，相比起iPhone 11，Motorola razr 50 Ultra的顏色飽和度較高，例如下圖草地的顏色亦較為鮮艷。

另外小編實試其鏡頭的Zoom In功能，發現Zoom In功能效果亦不錯，站在同樣位置下，對比1倍鏡，放大24.7倍後，可以看到對面街招牌上寫著的價錢及電話號碼，放大效果比想像中好。

站在同樣位置下的1倍鏡表現 （陳安琪 攝）

站在同樣位置下的24.7倍鏡表現 （陳安琪 攝）

165Hz 螢幕更新率打機流暢

Motorola razr 50 Ultra CPU在Geekbench6的Single Core分數為1885；Multi-Core為4696，與Samsung Galaxy S23的CPU分數十分接近，而GPU方面，Motorola razr 50 Ultra分數為8927，超越 S23及S23 Ultra。配合最高 165Hz的螢幕更新率，在遊戲方面的表現亦不錯。

在遊戲方面Motorola razr 50 Ultra的表現亦不錯。

Motorola razr 50 Ultra CPU在Geekbench6的Single Core分數為1885

Multi-Core為4696

而GPU方面，Motorola razr 50 Ultra分數為8927

總結

Motorola razr 50 Ultra在拍攝及遊戲方面都不錯，不過其電池容量較少，只有4000mAh，如果一天內要拍照及玩遊戲，最好攜帶行動電源補給。其機身設計十分時尚，比較適合注重手機外表設計以及喜歡復古懷舊風格的用家。

規格及售價

售價：$7699

顏色：綠色/蜜桃金

電池容量：4000mAh

尺寸（展開）: 73.99 x 171.42 x 7.09mm；（閉合）73.99 x 88.09 x 15.32mm

處理器：Octa-core, 3.0GHz + 2.8GHz + 2.0GHz (Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3)

防水認證：IPX8

內置記憶體：512GB ROM / 12GB RAM

外置記憶卡：不支援

顯示屏：6.9" 1080 x 2640 pOLED / 4" 1080 x 1272 pOLED

主鏡頭：50MP + 50MP