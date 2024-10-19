Galaxy S24 FE開箱實測｜輕旗艦機平用Exynos2400+AI草圖生成圖案
Galaxy S24 FE開箱實測｜輕旗艦機平用Exynos2400+AI草圖生成圖案｜Samsung近日推出Galaxy S24 FE，作為旗艦系列的Fan Edition，價錢亦相對平價，今次小編為大家開箱實測Galaxy S24 FE。
Galaxy S24 FE 設計清新有活力
Samsung Galaxy S24 FE早前推出，如其他系列的Fan Edition 一樣，都是主打用較親民的價錢，去使用與同系列機型相約的性能及規格。Galaxy S24 FE屏幕尺寸為6.7吋，屏幕邊框縮小至 1.99mm，提升觀看體驗。 今次實測的機身為淺綠色，感覺清新有活力。
Exynos2400處理器提升遊戲體驗
今次Galaxy S24 FE搭載Samsung Exynos 2400e十核心處理器，配合120Hz刷新率，令及大1.1倍的Vapor Chamber改善散熱效能，可以帶來更流暢的遊戲體驗，另外其Vision Booster亦可以提升色彩表現及對比度。
3段焦距鏡頭拍攝
Galaxy S24 FE配備一個5,000萬像素的廣角鏡頭，一個支援3倍光學變焦的800萬像素長焦鏡頭，一個1,200萬像素的超廣角鏡頭和一個1,000萬像素的前置自拍鏡頭。日光拍攝時Galaxy S24 FE顏色及淺景深效果都不俗、表現不錯。而夜景成像就略有鬆散。
Galaxy AI修圖方便
Galaxy S24 FE可以用內置的Galaxy AI功能修圖，包括數位修復圖像以及清除雜物等。只要在向上拉相片，就可以看到相關功能。另外可以使用Galaxy AI手繪草圖生成逼真的圖案融入到相片之中。
Geekbench跑分結果
在Geekbench 6跑分結果中顯示，單核CPU的分數為2047，雙核CPU分數為6230，與Samsung Galaxy S24+分數相約；而GPU的分數為13252。
即睇Geekbench跑分結果🔽
總結
Galaxy S24 FE在功能及性能上都與其旗艦機相若，以5千多元的手機來說，表現中規中矩，如果想平玩Samsung S24旗艦的功能亦可以考慮入手。
Galaxy S24 FE規格及售價
售價：$5,498
記憶體：8GB RAM + 256GB ROM
顏色：銀灰、淺藍、淺綠、淺黃
平台：Android 14
SIM Card：Nano-SIM + Nano-SIM (5G + 5G)
屏幕：6.7” flat FHD+ Dynamic AMOLED 2X 屏幕 (2340 x 1080, 401ppi)
處理器：Exynos 2400e (4nm)
電池：4,700mAh
抗水認證：IPX6指完全防止灰塵進入；IPX8指允許短暫抵抗於1.5米水深浸沒三十分鐘