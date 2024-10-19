Galaxy S24 FE開箱實測｜輕旗艦機平用Exynos2400+AI草圖生成圖案｜Samsung近日推出Galaxy S24 FE，作為旗艦系列的Fan Edition，價錢亦相對平價，今次小編為大家開箱實測Galaxy S24 FE。



Galaxy S24 FE 設計清新有活力

Samsung Galaxy S24 FE早前推出，如其他系列的Fan Edition 一樣，都是主打用較親民的價錢，去使用與同系列機型相約的性能及規格。Galaxy S24 FE屏幕尺寸為6.7吋，屏幕邊框縮小至 1.99mm，提升觀看體驗。 今次實測的機身為淺綠色，感覺清新有活力。

+ 1

Exynos2400處理器提升遊戲體驗

今次Galaxy S24 FE搭載Samsung Exynos 2400e十核心處理器，配合120Hz刷新率，令及大1.1倍的Vapor Chamber改善散熱效能，可以帶來更流暢的遊戲體驗，另外其Vision Booster亦可以提升色彩表現及對比度。

Exynos2400處理器提升遊戲體驗

3段焦距鏡頭拍攝

Galaxy S24 FE配備一個5,000萬像素的廣角鏡頭，一個支援3倍光學變焦的800萬像素長焦鏡頭，一個1,200萬像素的超廣角鏡頭和一個1,000萬像素的前置自拍鏡頭。日光拍攝時Galaxy S24 FE顏色及淺景深效果都不俗、表現不錯。而夜景成像就略有鬆散。

Galaxy S24 FE後置鏡頭試相 (鍾世傑 攝 )

Galaxy S24 FE後置鏡頭試相 (鍾世傑 攝 )

Galaxy S24 FE前置鏡頭試相

Galaxy S24 FE夜景表現 (陳安琪 攝)

Galaxy S24 FE夜景表現 (陳安琪 攝)

Galaxy AI修圖方便

Galaxy S24 FE可以用內置的Galaxy AI功能修圖，包括數位修復圖像以及清除雜物等。只要在向上拉相片，就可以看到相關功能。另外可以使用Galaxy AI手繪草圖生成逼真的圖案融入到相片之中。

Galaxy S24 FE可以用內置的Galaxy AI功能修圖，包括數位修復圖像以及清除雜物等。只要在向上拉相片，就可以看到相關功能。

Galaxy S24 FE可以用內置的Galaxy AI功能修圖，包括數位修復圖像以及清除雜物等。只要在向上拉相片，就可以看到相關功能。

Geekbench跑分結果

在Geekbench 6跑分結果中顯示，單核CPU的分數為2047，雙核CPU分數為6230，與Samsung Galaxy S24+分數相約；而GPU的分數為13252。

即睇Geekbench跑分結果🔽

總結

Galaxy S24 FE在功能及性能上都與其旗艦機相若，以5千多元的手機來說，表現中規中矩，如果想平玩Samsung S24旗艦的功能亦可以考慮入手。

Galaxy S24 FE規格及售價

售價：$5,498

記憶體：8GB RAM + 256GB ROM

顏色：銀灰、淺藍、淺綠、淺黃

平台：Android 14

SIM Card：Nano-SIM + Nano-SIM (5G + 5G)

屏幕：6.7” flat FHD+ Dynamic AMOLED 2X 屏幕 (2340 x 1080, 401ppi)

處理器：Exynos 2400e (4nm)

電池：4,700mAh

抗水認證：IPX6指完全防止灰塵進入；IPX8指允許短暫抵抗於1.5米水深浸沒三十分鐘