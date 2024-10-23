日中港澳四地plan｜電訊商推四地5G Plan 月費168仲包搶Yoasobi飛

日中港澳四地plan｜去日本旅行，每次都要提前準備上網卡，甚至有機會買到網速極慢的SIM卡，去到才發現根本無用武之地。最近，3HK 和香港寛頻都推出了新的外遊 SIM 卡Plan，甚至可以一個月費同時在內地、香港、澳門、日本4地使用。



3HK 港日 5G 數據 Plan

3HK 新推出的 5G 數據港日自「遊」行月費計劃，可以同時在香港及日本使用，無需買和換SIM卡。港日自「遊」行計劃月費 $168，包括 30GB 香港及日本通用數據，更可以每月加 $28 將計劃升級至日本、內地、香港、澳門四地同時使用。至於現有的 三地月費用家，也可每月加 $38 增加至日本通用數據。

電訊商推日本、中港澳四地5G Plan

上台搶《YOASOBI live in Hong Kong》門票兩張

YOASOBI 將於十二月在香港舉行演唱會，一票難求，大量粉絲也搶不到門票。而現時只需於 11 月 30 日前上台 3HK 或升級選用 5G 數據港日自「遊」行月費計劃，即有機會獲得演唱會門票兩張（名額 48 套）。

平均一日8.8的漫遊數據券

香港寬頻 Global SIM $8.8/日！

香港寬頻 Global SIM 推出數據券優惠，Global SIM 現有用家可預先購買亞太旅遊數據日券，20張日券售$176，平均$8.8/日，10張日券售$99，平均$9.9/日。每日首 1GB 數據全速，適用於中國內地、日本、南韓、台灣、澳門、新加坡、馬來西亞、泰國、越南、菲律賓、印尼、柬埔寨、印度及澳洲共14個熱門地區。