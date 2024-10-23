香港5大交友APP介紹｜匿名聊天、線上電話聊天、BFF模式純識朋友｜都市人生活繁忙，讓不少人都難以認識新朋友，今次小編就為大家整理了5款不同模式的交友App，在大家可以在工餘時間認識新朋友。



1. Tinder

Tinder

Tinder 是一款全球知名的交友應用程式，以其簡單直觀的界面和快速配對的特點而受到廣泛歡迎。用戶可以透過滑動功能來表達對潛在對象的喜好，若雙方均表示喜歡，就會配對可開始聊天。Tinder 的用戶群體非常龐大，涵蓋各個年齡層和背景，讓人們有機會認識來自不同地方的人，並且提供了地理定位服務，使用戶能夠尋找附近的匹配對象。

Tinder (資料圖片)

2. Bumble

Bumble

用法與Tinder 相似，而Bumble除了「約會模式」可以認識伴侶之外，更可以切換到「BFF模式」，選擇BFF模式後就可以以認識朋友為前提認識不同朋友。除此之外如果「課金」的話更可以轉到「隱身模式」，只有自己按了「喜歡」的對象才能看到自己的個人檔案，免卻被朋友或同事看到的尷尬。

Bumble

3. Coffee Meets Bagel

Coffee Meets Bagel

Coffee Meets Bagel 強調質量而非數量。每位用戶每日會收到來自應用的精選配對，用用戶可以按照學歷、人生規劃等去篩選對象，配對後用戶有7天時間去聊天，聊天室將於第8天失效，鼓勵用戶在有效時間內認識，增加見面機會。

Coffee Meets Bagel

4. Heymandi

Heymandi

Heymandi主打匿名聊天，不要求用戶上載個人相片，用戶只需輸入自己的個人資訊，甚至一個話題，即可以開始等待聊天配對，不喜歡露面的朋友可以使用Heymandi。

Heymandi

5. Goodnight

Goodnight

同樣是不用上載個人資料相片的交友App，特別的是以電話聊天作配對。用戶只要按下「開始配對」按鈕，即可以等待配對，期間用戶可以看到對方與自己的距離以及年紀等資料，以及個人簡介。在程式中可以用選擇不同語言去配對電話，方便大家認識不同語種的朋友。

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