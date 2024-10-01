iOS 18備忘錄4大新功能｜語音轉文字、計算數學公式 即睇使用教學｜相信有不少人都已經更新到iOS 18，今次iOS 18在備忘錄中新增了4項新功能，包括語音轉文字、計算數學公式等，即睇使用教學。



iOS 18備忘錄新功能1｜語音轉文字

平時開會或者上Lecture時一邊聽著對方說話一邊做筆記也許會有點手忙腳亂，iOS 18的備忘錄新增了「語音轉文字」功能，只要在備忘錄中點擊「萬字夾」然後就可以將語音內容變成文字，不過目前只支援英語系國家，想使用此功能的話記得先在「語言及地區」中把偏好語言轉成英文。

把偏好語言轉成英文教學🔽

語音轉換成文字教學🔽

iOS 18備忘錄新功能2｜收合文字

平時用備忘錄打文章或筆記之後，可以會因為內容太多，觀看起來更複雜麻煩。現在iOS18新增了收合文字新功能。只要打好文章後點擊「格式」然後選擇是「大標題」或「標題」，之後就可以點擊左側的箭嘴選擇收合或展開文字。

收合文字教學🔽

iOS 18備忘錄新功能3｜重點標示

除了收合文字之外，如果想令筆記更加方便閱讀，可以使用「重點標示」功能，可以在「格式」中選擇選擇「重點標示」，然後在想選擇標示的段落的文字顏色。

重點標示教學🔽

iOS 18備忘錄新功能4｜自動計算數學公式

另一個十分實用的功能就是在備忘錄中計算數學公式，只要在備忘錄中輸入公式，系統便會自動計算及顯示答案。