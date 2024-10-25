近日，Apple銷售總監Greg Joswiak在社交媒體上預告，即將於下週舉行「令人興奮的發布活動」，並強調「Mac」這個關鍵詞，暗示這次活動將會與Mac機新品有關。這讓外界普遍猜測Apple將會推出一系列全新的MacBook產品，尤其是14吋和16吋的MacBook Pro。



M4 MacBook Pro

根據市場傳聞，Apple很可能會推出搭載全新M4晶片的MacBook Pro，預計包括14吋和16吋的型號。入門級14吋MacBook Pro預計將會搭載標準的M4晶片，而高階版則搭載M4 Pro或M4 Max晶片，提供更強大的運算能力。

值得注意的是，根據曝光的資訊，新MacBook Pro並不會有太大的外觀變化。雖然外界期待OLED螢幕和更輕薄的設計，但這些變化可能要等到2026年才會實現。然而，入門級14吋MacBook Pro可能會增加一個Thunderbolt連接埠。

同時，新的MacBook Pro可能會標配16GB記憶體，這比當前的入門級型號8GB大幅提升，這一改進對於需要處理高效能運算或創意工作的用家來說，將會帶來更流暢的使用體驗。

M4 iMac

除了MacBook Pro之外，iMac也預期會迎來更新。新款iMac有望搭載最新的M4晶片，這將提升其運行效能，特別是對於需要處理大量圖像編輯、影片剪輯或其他高效能需求的用家來說，新款M4晶片將會大幅改善其使用體驗。

設計方面，新iMac也可能不會有顯著的外觀變化，但一個值得期待的變化是，與iMac一同附帶的Magic Keyboard、Magic Mouse和Magic Trackpad等配件可能會轉換為USB-C充電，符合歐盟實施的通用充電接口法規。

M4 Mac mini

彭博記者Mark Gurman報導，Apple有望推出新的Mac mini機型，預計這次的更新將包括M4和M4 Pro兩個版本。據說新的Mac mini將是自2010年以來的最大改版，外觀上可能會變得更加小巧，甚至接近Apple TV的尺寸。此外，前置雙USB-C接口的設計也將改善用家的使用便利性。

記憶體方面，目前還不確定新的Mac mini是否會從8GB升級至16GB，但若MacBook Pro開始標配16GB記憶體，那麼Mac mini也很可能會跟進這一改進。

USB-C 配件

與新款iMac一同亮相的還有Magic Keyboard、Magic Mouse和Magic Trackpad等配件，這些配件將從Lightning接口改為USB-C，符合歐盟規定的通用充電標準。

預計將在10月31日發表第四季度的財報會議，屆時可能揭示Mac相關產品，以及iOS18.1的更新焦點。