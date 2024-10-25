《魔物獵人 荒野》公測時間曝光　支援PS5、Xbox、PC跨平台遊玩

在《魔物獵人 崛起》發售的兩年之後，卡普空（Capcom）終於要在明年為獵人們帶來新作《魔物獵人 荒野》，該作持續進化，這次又有了超多的改動，讓人非常期待。而在早前晚間的直播節目中，揭示了新地圖、據點以及三隻新魔物還有大家最期待的公開測試時間。



《魔物獵人 荒野》（monsterhunter）

新地圖「湧油山谷」

《魔物獵人 荒野》新地圖（capcomasia）

「湧油山谷」被描述為：地上積滿湧出的油泥，時而燃起熊熊烈火的熔岩地帶。棲息於此地的魔物適應了嚴苛的環境，各自擁有獨特的生態。

全新魔物

全新魔物（capcomasia）

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第一隻是尚未曝光種類、名字的新魔物，被描述為：君臨這片土地頂點的魔物就是在阿茲茲口耳相傳的「黑炎」。第二隻為「獸龍種」，他是在這油泥深層堆積的區域棲息的沼噴龍。

第三隻為「牙獸種」，名為赫猿獸，特徵是覆蓋背部的發達甲殼。

新據點「火窯之村阿茲茲」

新據點（capcomasia）

此為巨大火窯為中心發展的村落，名為「火窯之村阿茲茲」。

公開測試時間

公開測試時間（capcomasia）

目前《魔物獵人 荒野》已開啟預購，預計將在 2025 年 2 月 28 日在 PS5、Xbox Series、Steam 上推出。

而昨日還一併曝光「首波公開測試時間」：PlayStation 5、Xbox Series X|S、Steam 開放時間為台灣的 11 月 1 日（五）11：00～11 月 4 日（一）10：59。

另外，PlayStation 5 玩家擁有 PS PLUS 會員可提早於 10 月 29 日（二）11：00～10 月 31 日（四）10：59。

公開測試內容

公開測試內容（capcomasia）

公開測試內容分為三個部份：創建角色（捏臉）、故事體驗任務以及闢獸討伐任務。

創角捏臉可繼承至正式版，包括主角與艾路貓，公開測試期間也可以不斷重新創角，玩家們可以自行調整。

故事體驗任務則包含基本遊戲教學至纏蛙討伐戰為止。

闢獸討伐任務則是以討伐率領群體的闢獸頭領為目標，且不管是哪個任務都可以開啟救難信號，能與好友、路人一起狩獵，當你找不到其他玩家時，系統也會匹配三位 NPC 給你。

最後，本次公開測試內容僅有創角能夠繼承，但參與公開測試的玩家還能獲得「特典」，是一個裝飾武器的「飾物」和「道具包」，特典日後可於可下載內容領取。

《魔物獵人 荒野》限量版 DualSense 控制器

《魔物獵人 荒野》限量版 DualSense 控制器（capcomasia）

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《魔物獵人 荒野》限量版 DualSense 控制器將於香港以及台灣限量發售，售價為港幣 668 元／台幣 2,580 元，並將於 2025 年 2 月 28 日與《魔物獵人 荒野》同日推出。預購將由 2024 年 11 月 22 日（五）起於本地零售商展開。

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