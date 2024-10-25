高達模型貴貨換平盒事件燒到香港｜店東貼文呻限定橙命高達被掉包｜8月時香港曾發生「萬元高達解體匠機被掉包成數塊木板」事件，4月日本秋葉原一家港商開設的玩具店就被人偷龍轉鳳，將貴價模型放入平價包裝藉此以平價買貴貨，事件驚動日本媒體上埋電視。這個case在短短3個月後竟燒到香港，有店東在fb貼文指被人以平價HG飛昇自由高達包裝盒，呃走價值3百幾的限定版HG橙色命運高達！更忍痛加設一措施保護自己。



小店高達模型唔封盒方便客人

塑膠模型的包裝盒大部份均沒有密封，可自由打開，模型店出於善意都不會加膠紙，方便客人在購買前查看組件。但近年因保安理由，很多鋪頭都選擇將包裝封死。位於深水涉的「港．玩具」店主，近日卻在fb貼文，指店內一盒限定版「HG 橙色彩透命運高達」被人以平價貨「HG飛昇自由高達」的包裝掉包，換言之就是以平價買了他的貴貨。

事主：人情味換來無情背叛

事主指開業三年為方便玩家打開盒裝，欣賞每盒模型嘅製造技術，都沒有用膠紙封起，甚麼不阻止客人帶出組件研究如何上色加工，氣氛很好，最終是否購買並非最重要。然而給予最大的善意和自由度，卻換來背叛，覺得自己的善意被利用而感難受。他決定收起人情味，又要同事做多一步，所有模型日後都會用膠紙封好，避免再有同類事情發生。

港人日本開鋪都出事．電視報導後犯人自首

8月時，由港商開辦的HOBBYLAND（玩具模型倉）日本分店，在 X (舊Twitter) 宣稱店內的高達模型被人將定價較高的模型、換入定價便宜的模型盒付款，只為貪那區區1000幾日圓的差價（50港元左右）就以身試法，日本有電視台報導事件，警方馬上跟進。最終犯人自行到店內退還玩具、自首道歉，

X@Hobbyland_akiba 截圖

日本電視台報導

香港曾發生更誇張「高達掉包事件」

再回帶本年4月，有苦主在 facebook「Metal Build Gundam Hong Kong 香港高達買賣/聊天/分享」出價1萬6千港元，約賣家在元朗西鐵站面交一套 Nu Gundam主體+武器包（原價約共1萬2千港元左右）， 一直至4月尾才開箱把玩，竟發現入面只是兩塊以bubble紙包著的木板。

萬6蚊買高達解體匠機、開盒竟是2塊木板｜網民：點解唔即場check

hk01也曾開箱試玩過解體匠機，包裝有一部iMac那麼巨型。