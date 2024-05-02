萬6蚊買高達解體匠機、開箱竟是兩塊木頭｜高達玩具模型愈出愈豪華，完成品中以「解體匠機」系列最貴，有網民在4月16日左右，於facebook「Metal Build Gundam Hong Kong 香港高達買賣/聊天/分享」以炒價達1萬6千港元，約賣家在元朗西鐵站面交一套 Nu Gundam主體+武器包（原價約共1萬2千港元左右）， 一直至4月尾才開箱把玩，竟發現入面只是兩塊以bubble紙包著的木板。



買全新貨即場冇開盒check

苦主在同一群組出 po 求救，張貼了木板照片，以及可見到賣家戶口名字的dm對話，網民罵事主「點解唔即場開盒check」，他解釋因為是收全新貨，一般都不會即場開箱，而且匠機非常大盒也不想在西鐵站開箱，見賣家以bubble紙細心包好外盒，不疑有詐才決定回家再慢慢玩、誰知中伏。不少人同意，交收新玩具因為盒面有膠紙，的確不會即場開箱check。有人就更加建議這類貴價玩具不要在網上跟陌生人購買，貴一點都要光顧實體店；然而匠機推出已久亦已炒起，如在實體店買恐怕要再貴1、2千，而騙徒就是看中這個空間，以相對吸引的價錢於fb、旋拍釣魚，有時還會扮被家人投訴、搬屋才會平價急放，引人中招。

「Metal Build Gundam Hong Kong 香港高達買賣/聊天/分享」截圖

hk01也曾開箱試玩過解體匠機，包裝有一部iMac那麼巨型。

「Metal Build Gundam Hong Kong 香港高達買賣/聊天/分享」截圖

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人類總是：以前就曾經有人在Carousell用2千幾買LEGO，打開盒發現是一包通心粉及一埋廢紙，網民更大讚騙徒以通心粉模型LEGO「浪下浪下」的聲音及手感，手法高明……

人類總是：以前就曾經有人在Carousell用2千幾買LEGO

疑似騙徒fb戶口封面交收後換成魚子醬圖

今次事件中的疑似騙徒賣家，在4月16日交收完成後，並沒有即時刪除fb戶口，更有人cap相發現他在4月22日將cover photo換成一張魚子醬照片（《門徒》劉華：一人一罐！），網民笑言「可能呃到萬幾蚊去食魚子醬慶功」，非常具諷刺意味；而現時因事件已張揚，賣家戶口已無法搜尋出來。

「Metal Build Gundam Hong Kong 香港高達買賣/聊天/分享」截圖

網民：唔好賣吉盒害人

另外有人覺得，這次騙局之所以得手，首先賣家要有一套解體匠機的包裝，究竟從何而來？難道有人買了一套自用，之後再用套吉盒去行騙？有網民就提出「成日都見有人出po收原裝盒，都唔知用來做乜。」又有人建議「唔好賣吉盒害人、總有一日害了自己」但也不排除有八角星人不滿意自己件玩具包裝不完美，所以想收吉盒。

網民：防不勝防．貴價玩具盡量不要網購

有人叫事主報警、報海關；相反亦有網民指曾網購收騙報警，搞了兩個月都沒甚麼進展，建議事主不如向節目《東張西望》報料，希望以傳媒力量推動警方加快手腳。事主在5月1日回應表示會報警，但暫時未再上水；總之網購、網上約面交，就算再小心都有機會中伏。

