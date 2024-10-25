廚房家電小心使用陷阱　台電教3大禁忌勿犯　廚房電器忌用拖板

廚房家電帶來便利，但在使用這些設備時存在不少潛在的安全隱患。如果不謹慎使用，可能會導致電力過載、火災甚至觸電等嚴重事故。台電分享3大廚房家電使用陷阱，以及避免出現意外。



1）高功率家電切勿共用插座或拖板

在廚房中，常見的高功率家電包括焗爐、微波爐、電飯煲和雪櫃等。這些電器在使用時消耗大量電力，若多個高功率電器共用插座或拖板，容易導致插座過載並產生過熱現象。當插座或拖板過熱時，塑膠外殼可能會融化，造成短路甚至引發火災。

台電建議儘可能為高功率家電提供獨立插座，避免同時使用多個高功率電器。若無法避免使用拖板，請選擇具有過載保護的拖板。定期檢查拖板和插座的狀況，若發現燙熱、變形或異常，應立即停止使用。

2）拖板及電線應遠離高溫熱源

廚房是熱源集中區域，爐具、焗爐等高溫設備可能會影響附近的電線或拖板。當電線暴露於高溫環境時，塑膠絕緣層會逐漸融化或變脆，最終可能導致內部銅線外露，增加短路和起火風險。建議避免將拖板、電線放置在爐具或焗爐旁邊。使用時將電線儘量靠牆固定，並遠離任何可能產生高溫的設備。

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3）清潔廚房時應拔除插頭並移動電器

在清潔廚房時，許多人忽略了需要將電器插頭拔除。若家電仍插著電源進行清潔，不僅可能會讓水分進入設備內部，還可能因濕手觸碰電器而導致觸電。特別是濾水器等固定電器或微波爐、電飯煲等便攜設備，清潔時都應拔掉插頭並移動，以避免潮濕環境對設備產生影響。