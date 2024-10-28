Samsung傳推三摺手機打華為Galaxy Z Fold7、Flip7明年夏天推出？｜早前華為推出三摺屏手機Mate TX引來熱議，而一直有傳在研發三摺屏手機的Samsung三星近日就傳將於明年7月推出三摺屏手機，即睇詳情。



Samsung正在開發兩個版本Galaxy Z Fold7

有傳Samsung三星目前正在開發Galaxy Z Fold 7的兩個版本，分別為代號Q7和Q7M。預計Galaxy Z系列將在2025年擴展。根據消息，除了常規的Galaxy Z Flip 7（代號B7）和Galaxy Z Fold 7（代號Q7）之外，三星還在研發代號為Q7M的新Fold變體。目前尚不清楚「M」的具體含義，亦未確定具體型號不過韓國有傳會有兩種Flip版本的變體和一款具備三個面板及兩個鉸鏈的「三摺機」。但尚未確認Q7M是否就是三摺機。有傳三星的重心將繼續放在Galaxy S25和Galaxy A56等經典手機型號上。

Samsung正在開發兩個版本Galaxy Z Fold7 (圖為Samsung Flex In&Out展示)

華為三摺機熱潮

早前華為三摺機推出後掀起熱潮，創造了不少爆笑的話題。例如近日萬聖節將至，有人就Cosplay華為三摺機到街上，引來不少人圍觀，亦有人教用三摺屏方便焗杯麵等。

有人Cosplay華為三摺機到街上，引來不少人圍觀。(網上圖片)

網民分享讓人爆笑的晒三摺屏機方法：「唔摺埋聽電話」(資料圖片)

有人笑言將來華為可能會出五摺屏手機。

中國知名網絡安全公司360創辦人周鴻禕拍片教大家用三摺屏焗2碗杯麵，被網民質疑是在反諷。

不少廠傳推三摺機

除了Samsung之外，自華為手機推出之後，有不少廠商都傳正在研發三摺手機，其中就包括小米。中國國家知識產權早前公佈了小米最近的一項專利申請文件，申請號碼為2022308530675，揭示了小米正開發的三摺裝置。裝置可折疊成 Z 形，類似華為 Mate XT。圖中可見，手機有一組橫向設計的後置相機，比小米Mix Fold 4更窄。亦似乎只有3個鏡頭，比Mix Fold 4 的四個鏡頭少，厚度亦似乎比華為 Mate XT 稍微厚一點。不過，小米仍然可以修改手機的設計，最後發售的版本可能會與現階段設計有出入。

中國國家知識產權公佈了小米最近的一項專利申請文件，申請號碼為2022308530675，揭示了小米正開發的三摺裝置。(資料圖片)

中國國家知識產權公佈了小米最近的一項專利申請文件，申請號碼為2022308530675，揭示了小米正開發的三摺裝置。(資料圖片)

中國國家知識產權公佈了小米最近的一項專利申請文件，申請號碼為2022308530675，揭示了小米正開發的三摺裝置。(資料圖片)

其實今次已經不是第一次傳小米正開發三摺屏手機。早在 2019 年就有專利揭示小米正開發三摺智能手機。不過該專利申請的是另一種的設計，配備雙向內折疊結構，也許小米正嘗試不同的外形尺寸和摺疊方式的手機。