豐澤雙11狂歡購物折2024｜雙 11 購物節是香港消費者期待的年度購物盛事，「豐澤雙11狂歡購物折」將於2024年的11月1日至11月17日在 FORTRESS 豐澤網店舉行，有6大主題快閃優惠，超過1000件優惠產品減價低至13折，11月11日仲有$11 / $111 / $1111 / $11,111限定熱賣產品，超過$1,150電子優惠碼等你拎！



FORTRESS豐澤雙11狂歡購物折活動詳情

• 活動日期：2024 年 11 月 1-17 日

• 活動範圍：FORTRESS豐澤網上商店（https://bit.ly/4huUMs8） • Facebook：（相關連結）

豐澤雙11狂歡購物折快閃優惠過千件產品低至13折

豐澤雙11重點優惠1｜6大主題快閃優惠

優惠期間 FORTRESS 豐澤網店將推出共6輪「主題快閃優惠」：

家居升級（11月1日至11月3日）／數碼狂熱（11月4日至11月6日）

旅遊快照（11月7日至11月9日）／熱賣精選（11月10至11月11日）

視聽娛樂（11月12日至11月13日）／健康魅力（11月14日至11月17日）

第一輪「家居升級」主題產品低至28折，各位更要特別留意每個主題中的5件精選限時限量搶「最抵Deal」產品，無論特價折扣及產品吸引力都極高！ (10/11、11/11 熱賣精選除外）

豐澤雙11重點優惠1｜6大主題快閃優惠

豐澤雙11重點優惠2｜總值超過$1,150電子優惠碼

活動期間 FORTRESS 豐澤網店將有總值超過$1,150的「折上折」電子優惠碼供你享用，選購指定貨品並購買滿指定金額並於付款時輸入電子優惠碼即可享有折扣優惠，優惠總值超過＄1,150！（電子優惠碼使用名額有限，用完即止。所有優惠碼不適用於Apple／Mi／Sony及主題快閃優惠之產品）

豐澤雙11重點優惠2｜總值超過$1,150電子優惠碼

豐澤雙11重點優惠3｜11.11搶購低至$11驚喜價貨品

11月11日「雙11」正日早上10時正 FORTRESS 豐澤網店 將有12款由$11至$11,111的超激平驚喜價產品，比如女生近年排長龍、炒價都要搶的FUJIFILM 富士Instax Mini 「Cheki機」即影即有菲林相紙，就由原價$79減至$11蚊盒！蘋果真無線藍牙耳機AirPods Pro 2 (MagSafe充電盒版）更由$1,849減至$1,111。

豐澤雙11重點優惠3｜11.11搶購低至$11驚喜價貨品

部份11.11驚喜價貨品

（以下只為部份產品、筍價未能盡錄。每件貨品限量3件、售完即止）



$11驚喜價｜Mijia米家藍牙溫濕度計2（原價$39）

$11驚喜價｜Mijia米家藍牙溫濕度計2（原價$39）

$11驚喜價｜FUJIFILM 富士Instax Mini 即影即有菲林相紙（原價$73）

$11驚喜價｜FUJIFILM 富士Instax Mini 即影即有菲林相紙（原價$73）

$11驚喜價｜OMRON歐姆龍電子體溫計 MC-246（原價$59）

$11驚喜價｜OMRON歐姆龍電子體溫計 MC-246（原價$59）

$111驚喜價｜Mi 小米C500 Pro 家居鏡頭（原價$349）

$111驚喜價｜Mi 小米C500 Pro 家居鏡頭（原價$349）

$111驚喜價｜TOSHIBA 東芝MWP-MM20P 20公升旋鈕式微波爐（原價$648）

$111驚喜價｜TOSHIBA 東芝MWP-MM20P 20公升旋鈕式微波爐（原價$648）

$111驚喜價｜GERMAN POOL 德國寶KTT109 摺疊式旅行電熱水壺（原價$599）

$111驚喜價｜GERMAN POOL 德國寶KTT109 摺疊式旅行電熱水壺（原價$599）

$1,111驚喜價｜蘋果 AirPods Pro 2 MagSafe充電盒版（原價$1,849）

$1,111驚喜價｜蘋果 AirPods Pro 2 MagSafe充電盒版（原價$1,849）

$1,111驚喜價｜Mi 小米BHR5058EN 空氣淨化器 4 Pro（原價$1,899）

$1,111驚喜價｜Mi 小米BHR5058EN 空氣淨化器 4 Pro（原價$1,899）

豐澤雙11重點優惠4｜超級品牌優惠

於豐澤雙11狂歡購物折期間，精選超級品牌將會有指定產品低至6折優惠，暫時可透露的包括11月1日至11月5日開搶的：Samsung、De'Longhi、Kenwood以及Braun。到時一定要睇實 FORTRESS 豐澤網店！

豐澤雙11重點優惠4｜超級品牌優惠

豐澤雙11重點優惠5｜超過1000件貨品減至13折起

由11月1日至17日，豐澤網店仲會上架超過1000件折扣優惠貨品，最低減至13折！

豐澤雙11重點優惠5｜超過1000件貨品減至13折起

優惠期: 2024年11月1日至11月17日

如有興趣了解豐澤「雙11狂歡購物折」更多優惠詳情，請即瀏覽：https://bit.ly/4huUMs8