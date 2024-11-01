自從東京涉谷萬聖節街頭晚會發生意外、當地警方重度打擊聚會，日本那邊的AV女優、女藝人為免招人話柄，Halloween出cosplay圖呃like都比較低調，漸漸仲變得「hea爆」新意欠奉，反而很多藝人、Cosplayer、女僕就借Halloween鬥性感，大家來看看圖輯，是否同意「素人」比那些女優更賣力更好看。



曾經來香港動漫節嘉賓的東雲海，手執二百萬追蹤的性感水著女星+模型YouTuber，一身三點式真的很好看，有加萬聖節元素亦有落filter，算很有誠意。

東雲Umi X圖片

伊織萌是中華殭屍風，好在套衫算原創，不是淘寶貨。

伊織萌X圖片

同樣是Coser紅人的えなこ出了一輯東京迪士尼扮《阿拉丁》照片，扮成黑皮扮茉莉公主，還有外國人跟她攬腰合照，NTR+DEI嗎？

えなこ X圖片

10月尾來了香港搞fans見面會的AV女優石川澪，玩可愛獸耳風格。

石川澪X圖片

八掛海、小湊よつ葉都是玩獸耳風格，前者根本是普通去街衫加對耳，超hea呢。

八掛海X圖片

小湊よつ葉X圖片

三上悠亞都是獸耳，不過是Hello Kitty耳仔。

三上悠亞X圖片

已轉型的前AV女優上原亜衣，甚至hea到借用share fans做的 AI圖算數。

上原亜衣（AI圖）

日本AV女優太hea，但台灣性感鋼琴YouTuber PanPiano相反就太過火，原圖沒有穿內褲，原來是拍了FANS限定收費短片。

PanPiano X 圖片

再來看看「素人」賣相Cosplayer、女僕酒吧的店員，都襯Halloween出靚相吸like，相片質素及打扮明顯比AV女優更「給力」。

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