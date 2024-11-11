桃芝風球｜根據天文台預測，桃芝風球未來一兩日橫過南海北部，考慮即將在週二、週三發出3號風球。關心會不會升級到 8 號風球的話，可以透過App追蹤熱帶氣旋的移動路徑、了解天氣狀況。以下將介紹三款可靠的氣象App，幫助隨時掌握颱風的動態，並且提前做好應對準備。



「我的天文台」

「我的天文台」是香港天文台推出的官方App，提供針對香港即時的氣象資訊，是市民追蹤熱帶氣旋動態的首選工具。這款App不僅提供詳細的颱風路徑圖，還展示颱風的實時位置、預計移動路徑和強度變化，讓用戶能夠直觀了解颱風未來幾天的行進方向，預測其可能對香港構成的影響。

當熱帶氣旋逼近時，天文台會根據颱風的影響程度，發出一號戒備信號、三號強風信號或八號烈風等不同級別的警告信號。「我的天文台」會即時更新這些訊息，並透過推送通知提醒用戶最新的颱風情況，讓用戶可以快速掌握風暴的變化。此外，App還提供降雨量、風速等即時數據，讓用戶在颱風期間得到最準確的資訊，及時做好防範措施。

「我的天文台」的介面設計簡單直觀，易於操作，且信息全面，無論是氣象愛好者還是一般用戶都能輕鬆掌握。這款App既可顯示颱風的總體走勢，也能根據用戶所在地提供定製化的警報和建議，讓市民在颱風天氣中更加安心。

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「Windy」——全球氣象數據的動態視圖

「Windy」是一款擁有全球用戶的氣象預報App，尤其受到進階用戶的喜愛，因為它提供了豐富的氣象圖表，讓用戶能夠直觀地觀察颱風的路徑和天氣變化。透過多種顏色和符號，Windy的動態天氣圖可以展示風速、氣壓和降雨量等詳細數據，用戶可以從中了解颱風的強度和中心位置。

「Windy」氣象圖預測熱帶氣旋路徑

Windy的特點之一是其數據來源廣泛，包含美國國家氣象局（NOAA）和歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）等多個氣象機構的預測模型，用戶能夠對比不同模型的數據，進一步分析颱風的可能路徑。這讓用戶能夠從多角度了解颱風的動向，對於進一步防範提供了科學依據。

此外，Windy還可顯示衛星數據、氣象雷達和風速圖，隨時更新颱風的即時變化。這些數據會每隔一段時間更新一次，尤其在颱風迫近的情況下，Windy能夠即時提供颱風的最新動態，讓用戶迅速掌握風速、降雨等數據。當面臨颱風來襲時，Windy是可靠的天氣工具，可以幫助用戶掌握颱風的走勢、提前做好應對準備。

「AccuWeather」熱帶氣旋路徑預測

「AccuWeather」——先進的熱帶氣旋預測與降雨預報

「AccuWeather」在國際間以其精確的氣象預報著稱，擁有超過2500萬個數據點，並結合先進的預報模型，能夠提供有關颱風最大持續風速、陣風風速及熱帶氣旋的路徑預測。該App的「RealVue」真實視角功能，可直觀顯示熱帶氣旋的影響範圍，並追蹤雲層的動態，讓用戶了解颱風對環境的直接影響。

▼11月10日 強颱風銀杏一號風球下的周日▼



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AccuWeather另一個實用功能是「MinuteCast」，可以為指定地區提供精準到每分鐘的降雨預報，這在颱風逼近時尤其有用。用戶可以根據MinuteCast了解未來幾分鐘的降雨狀況，進一步做出行動安排。當颱風來臨時，MinuteCast功能讓用戶更精準地預測降雨時間和持續時間，協助用戶做好防範。

另外，AccuWeather還會推送與颱風相關的警報，提醒用戶颱風強度的變化和未來幾小時的風雨情況。這些推送提醒可以幫助用戶即時了解颱風的最新動態，讓用戶能更有針對性地做好防護準備。AccuWeather的綜合數據提供了豐富的颱風資訊，尤其適合需要高度精準數據的用戶。