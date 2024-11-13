在最近舉行的「金融科技前瞻研討會暨卓領大獎頒獎禮2024」上，中電金信（GienTech）榮獲「創新數碼轉型解決方案」獎，彰顯其在推動金融數碼轉型領域的卓越成就。作為全球領先的金融數智化諮詢及軟件供應商，中電金信的努力創新不斷推動金融行業的發展。



中電金信專注於為金融及重點行業提供智能化數碼解決方案，其打造的新型數碼基礎設施「源啟」（ORIGIEN）為金融機構的數碼轉型提供全方位技術支持。源啟整合了硬件和軟件，旨在滿足高安全性、可靠性和高性能的需求，並提供優質的用戶體驗。

中電金信榮獲2024年香港01金融科技卓領大獎

中電金信港澳事業部總經理朱巧琳（Sandy）在頒獎典禮上表示，中電金信深耕香港市場16年，始終致力於提供卓越的數碼轉型解決方案，公司將繼續以新型數碼基礎設施「源啟」賦能香港金融等重點行業數碼轉型，助力香港的全球金融中心建設。

業界領導地位

中電金信在數碼轉型方面的成就也得到了業界的廣泛認可。根據IDC的報告，中電金信已連續七年位居中國銀行業IT解決方案市場份額第一名，並在「IDC FinTech Rankings Top 100」中連續十年入選，成為前五十的企業之一。這些數據顯示出中電金信在金融行業數碼轉型中的領導地位。

中電金信榮獲2024年香港01金融科技卓領大獎

國際化與技術創新

中電金信不僅在香港市場深耕，還積極拓展國際市場。公司在全球擁有40,000餘名員工，業務遍及31個城市，包括日本、新加坡和馬來西亞等。目前，中電金信已經為全球800多家金融機構提供產品和服務。

此外，中電金信研究院自2021年成立以來，專注於人工智能、大數據和雲計算等領域的研發, 推動金融科技及重點行業相關產品及系統的自主創新，助力行業數碼化轉型及高品質發展。

展望未來，中電金信將繼續圍繞科技創新和金融服務，推動境外生態圈建設，以「源啟」為基礎，賦能全球金融及重點行業的數碼轉型。在數碼科技快速發展的背景下，中電金信的創新和領導地位將在這一變革中發揮關鍵作用。