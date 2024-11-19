ASUS ROG Phone 9／9 Pro實試｜電競手機配外置風扇+手掣 跑分+售價公開｜ASUS華碩於今日(19日)推出 ROG Phone 9，主打電競效能，AI Gaming，以及可以外置風扇及手掣打機，背後更有LED燈圖案屏幕，即睇跑分結果及售價。



首款配置頂級Snapdragon 8 Elite晶片的 ASUS ROG Phone 9 系列搶先香港推出

ASUS ROG Phone 9 設計

ASUS ROG Phone 9 設計 (蘇煒然 攝)

ASUS ROG Phone 9 主打電競效能，其設計都十分型格，充滿科技感。今次分別有ROG Phone 9及 Phone 9 Pro兩個版本。另外兩款都採用玻璃製機背殼，而屏幕就採用結晶納米，令屏幕的觸感更絲滑以及不留指紋，背面機殼上有「AniMe Vision」LED 顯示屏，可以展示電量、圖案及時間等圖樣，ROG Phone 9 有 85 個 LED，用戶可以在十多個預先載入的動畫中選擇。ROG Phone 9 Pro 一共有 648 個 LED，解像度更高，支援更複雜的文本，包括中文和日文等語言，用戶更上傳自訂 GIF 檔案創造個性化圖案。另外機身達到IP68級防水等級，可以避免手機不慎入水。另外Pro 9 Edition 配有外置風扇可以幫助降溫。

Phone 9及 Phone 9 Pro設計 (蘇煒然 攝)

更多ASUS ROG Phone 9 設計⬇

+ 8

AI Gaming功能—自動升級角色技能

ROG Phone 9 有不少AI Gaming的功能輔助玩家進行遊戲。包括以AI影像辨識功能會自動辨識遊戲UI中的「拾取」按鈕，並虛擬點擊它來收集物品。而玩RPG字如果嫌交談時間太長亦可以用X Sense 中的「加速對話」，以此簡化對話過程，亦有翻譯、MOBA遊戲自動升級技能等功能可以提升遊戲體驗。

ASUS ROG Phone 9／9 Pro在遊戲性能上大為提升

ROG Phone 9 性能表現

ROG Phone 9 採用Qualcomm Snapdragon 8 Elite 平台，是首款採用Qualcomm自研OryonCPU架構的行動裝置平台的手機，採用2+6配置。包括兩個 4.3GHz 的高效能 Oryoncore 和六個 2.8GHz 的 Oryoncore以提升效率。平台還配備了最新的Adreno 830 GPU，效能較上一代有顯著提升。官方聲稱與上一代 Snapdragon 8 Gen 3 相比，這款全新 SoC 的 CPU 效能提高了 45%，GPU 功能提高了 40%。 NPU 也增強了 40%，以及提供更強大的 AI 處理能力。全系列ROG Phone 9 均配備 9600Mbps LPDDR5X RAM 和超高速 UFS 4.0 儲存。基本版ROG Phone 9 提供高達 16GB RAM 和 512GB 儲存空間，而 ROG Phone 9 Pro Edition 則提供高達 24GB 的 RAM 和 1TB 的儲存空間，以滿足 AI 及高 RAM需求的程式運行。

X模式提升性能

在ROG Phone 9 中有一個叫「X模式」的設定，啟動 X 模式後，CPU 和 GPU 都會以更高速度運行，從而提高系統效能，例如更高的幀速率等除此之外更可以監控每個遊戲的熱能限制，確保遊戲速度更快之餘，而且確保穩定性，防止系統過載。

X模式提升性能 (蘇煒然 攝)

X模式提升性能 (蘇煒然 攝)

Geekbench 6 跑分結果

在Geekbench 6的跑分結果中，ROG Phone 9的GPU 分數為19278、Single-CPU分數為3123，Multi-Core為9936，三項分數都大幅拋離Samsung Galaxy 23 Ultra。

Phone 9 GPU Geekbench 6 跑分結果

Phone 9 Single-Core Geekbench 6 跑分結果

Phone 9 Multi-Core Geekbench 6 跑分結果

Phone 9散熱功能

ROG Phone 9 的GameCool 冷卻系統可以讓熱量向外散發，防止內部熱量累積過多熱量以確保性能，另外電池亦被分成兩部分來優化熱結構令將熱量均勻分佈在整個機殼上，以提高散熱效率等。

外置風扇AeroActive Cooler X Pro

今次的 Phone 9 Pro Edition 配備外置風扇AeroActive Cooler X Pro，AeroActive Cooler X Pro採用整合式AI 冷卻系統和 Peltier 冷卻晶片，可以管理 ROG 手機的溫度。透過 USB-C 連接，冷卻器可根據 CPU 溫度動態調整冷卻效果。用家亦可手動設定冷卻模式或根據性能需求進行自動調整。

外置風扇AeroActive Cooler X Pro (蘇煒然 攝)

外置風扇AeroActive Cooler X Pro (蘇煒然 攝)

外置風扇AeroActive Cooler X Pro (蘇煒然 攝)

遊戲手掣

如果想玩一些街機遊戲例如街霸，使用USB外置遊戲手掣就可以輕鬆連技，遊玩體驗良好。ROG Phone 9有兩個USB充電接口，無論是打橫打直都可以充電。亦可以插著手掣充電，十分方便。

遊戲手掣 (蘇煒然 攝)

遊戲手掣 (蘇煒然 攝)

遊戲手掣 (蘇煒然 攝)

ROG Phone 9 售價及規格

ROG Phone 9 (蘇煒然 攝)

ROG Phone 9售價：(待公布)

運作平台：Snapdragon 8 Elite

散熱系統：GameCool9 Cooling System

記憶體+儲存容量：16G RAM / 512GB ROM

屏幕：6.7寸

刷新率：185 Hz (只適用於 Game Genie )

音效：雙喇叭、Dirac Virtuofor Headphone技術、AI 降噪

鏡頭：5000萬像素主鏡頭；500萬微距鏡頭 ； 0.7x 1300萬廣角鏡；前置鏡頭3200萬像素

電池容量：5800mAh

防水防塵：IP68

ROG Phone 9 Pro 售價及規格

ROG Phone 9 Pro (蘇煒然 攝)

ROG Phone 9 Pro售價：(待公布)

運作平台：Snapdragon 8 Elite

散熱系統：GameCool9 Cooling System

記憶體+儲存容量：(Pro) 16GB RAM / 512GBROM

(Pro Edition) 24GB RAM / 1TB ROM

屏幕：6.7寸

刷新率：185 Hz (只適用於 Game Genie )

音效：雙喇叭、Dirac Virtuofor Headphone技術、AI 降噪

鏡頭：5000萬像素主鏡頭；3200萬望遠鏡頭 ； 0.7x 1300萬廣角鏡；前置鏡頭3200萬像素

電池容量：5800mAh

防水防塵：IP68