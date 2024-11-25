iPhone標準版銷量最高佔42%竟超越 Pro 版？「這款」型號銷量最差｜iPhone16推出後，不少人都會研究哪個機型的iPhone最受歡迎。而美國消費者市場研究公司Consumer Intelligence Research Partners(CIRP)就在近期發表了一份研究報告。發現最多人購買的iPhone機型是標準版iPhone而並非Pro版。而銷量最差的是「這款」機型，即睇詳情。



iPhone標準版銷量最高佔42%竟超越 Pro 版？

CIRP在調查報告中指出，2024年最高銷量的iPhone型號為標準版iPhone，銷量佔整體42%，超過Pro的19%及Pro Max的26%。機型涵蓋iPhone 16 、iPhone 15及 iPhone 14。而在2022年及2023年標準版的銷量分別為43%及46%。證明標準版在這幾年標準版都是最受歡迎的iPhone 機型。

iPhone標準版銷量最高佔42%竟超越 Pro 版？（Apple)

「這款」型號銷量最差

銷量最差的機型為Plus機型，在2024年Plus機型只佔銷量13%。而在2023年更只有11%。雖然與標準版、Pro及Pro Max版相比，Plus 的銷量的確是最差，但可以看到Plus的銷量比mini機型好。在2022年mini的銷量只佔整體的7%，在2023年推出Plus版本後，Plus版本的銷量佔整體11%，而mini只佔1%。所以以Plus版本取替mini版本，在結果上看是一個正確的決定。

Plus機型銷量最差 (Apple)

為何標準版銷量最好？

有外界分析標準版銷量最好的原因，首先在市場定位上，標準型號通常被定位為性價比最好的選擇，這有助吸引首次購買iPhone的用戶。其次標準版在顏色及儲存容量等的選擇都更多讓消費者更容易找到適合自己需求的選擇，推動了更高的銷售量。