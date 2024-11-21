日本iPhone商標所有權不屬Apple 每年付過億日元知識產權費使用？｜說起iPhone，應該有不少人會立即想起Apple，不過在日本，iPhone的商標所有權卻並非屬於Apple，Apple更有可能每月要付過億日元使用？即睇詳情。



日本iPhone商標所有權不屬Apple？

有日本網民在網上分享，在買IPhone 16 Pro的包裝說明書內，發現一句有趣的句子，寫著「商標iPhone得到AIPHONE公司授權使用」。然後補充道，Apple如果想要在日本國內使用「iPhone」這個名字，每年就要付最高1億5千萬日元的使用費給名字相似的電器公司「AIPHONE」，打趣地說自己身為名古屋人，買iPhone就像繳稅一樣。

有日本網民在網上分享，在買IPhone 16 Pro的包裝說明書內，發現一句有趣的句子，寫著「商標iPhone得到AIPHONE公司授權使用」。

Apple遲了17年？

在日本的商標登記網上搜尋，會發現iPhone商標是屬於一間叫做「AIPHONE」的公司所有。其公司主要生產通訊設備，其中最知名的產品是對講機。AIPHONE公司早在1948年以「東海音響電器研究所」的名稱開始製造多類通訊設備，在1954年將旗下的產品線名為「AIPHONE」，並於1959年以「AIPHONE」成為公司名直到今時今日。而iPhone是在1976年才成立。

AIPHONE歷史 (AIPHONE官網)

AIPHONE於是比iPhone更早在日本當地取得了多個商標，其中包括與自己名稱相似的iPhone，所以當2007年Apple進軍日本打算在當地銷售iPhone時就遇上了侵權問題，如果不與AIPHONE協商，就會需要在日本更改產品名稱。

AIPHONE iPhone傻傻分不清楚？

不過即使如此，偶爾也有iPhone用家到AIPHONE的網站上問iPhone相關的問題。AIPHONE亦會回覆自己不是iPhone公司，關於iPhone的問題請去找Apple或零售店。

AIPHONE官網Q&A (AIPHONE官網)

每年需付過億日元知識產權費使用？

為了可以使用「iPhone」這個名字，Apple或需向AIPHONE支付一定的知識產權費方可使用這個名字，雖然實際金額是多少並未有公開，不過根據AIPHONE每年的財務報表，每年都有一筆1億5000萬日元(約750萬港元)的知識產權費，雖然未必所有權利金的來源都來自Apple，但亦即代表Apple每年最高可以支付了這個金額給AIPHONE以換來授權。