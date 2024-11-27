《中國移動第九屆創客馬拉松大賽 (香港賽區)》暨《第四屆中國移動「梧桐盃」大數據創新大賽 (港澳台賽區)》頒獎典禮現場實況｜中國移動推動創新科技發展不遺餘力，在最新一屆創客馬拉松大賽中，更首度將第4屆「梧桐盃」大數據創新大賽帶來港澳台賽區，推進香港發展成為國際創新科技中心，躍升國際創新高峰。



本年度的比賽，由三大賽事組成，第五屆中國移動OneNET創科比賽、第五屆大灣區5G應用創新大賽，以及首次引入香港的第四屆中國移動「梧桐盃」大數據創新大賽，展現了CMHK對於科技人才培育的多元化和深入性戰略。

頒獎禮由CMHK董事兼行政副總裁沈衛中先生的致辭開幕，又請到特區政府創新科技及工業局副局長張曼莉女士、立法會資訊科技及廣播事務委員會主席葛珮帆女士，以及眾多業界巨頭親臨頒獎典禮，齊心推動數智賦能的創新發展。

中移動第9屆創客馬拉松大賽暨第4屆中移動梧桐盃港澳台區頒獎實況（鍾世傑 攝）

沈衛中先生在頒獎典禮上的致辭指出，自2018年首次舉辦OneNET創科比賽以來，CMHK已吸引超過200家初創企業和1,000位學生開發者參與，孵化了500多個創新應用。這不僅是一個數字，更是對香港科技生態系統持續注入活力的見證。

沈衛中先生在頒獎典禮上的致辭，深刻闡釋了公司對科技創新的戰略性思考。（鍾世傑 攝）

這一系列賽事不僅僅是競技場，更是匯聚創新智慧、激發創造潛能的重要平台。當日記者在場不單見到很多培育產業界的創科人才，更驚訝於學術年輕尖子們的無限創意，將大數據技術融入學習及日常生活的實用個案，當中的精妙構思令人拍爛手掌。

隊伍: 炫幻視界有限公司／項目：im-Studio：零門檻的 3D 虛擬現實互動空間

隊伍: 聖公會白約翰會督中學／項目：海鮮速遞

隊伍: 香港九龍塘基督教中華宣道會鄭榮之中學／項目：Aiya：基於生成式人工智能與人機交互的虛擬陪伴者（鍾世傑 攝）

今年的賽事更具有前瞻性和戰略意義。OneNET創科比賽圍繞「新質生產力」主題，響應政府的STEAM教育政策；大灣區5G應用創新大賽以「5G智變，創新無限」為題，鼓勵參賽者在垂直領域深度開發；「梧桐盃」大數據創新大賽則聚焦於數據應用、人工智能和數據安全等前沿領域。

「梧桐盃」數據安全賽道／冠軍隊伍: 你說的都不隊（鍾世傑 攝）

此外，16支優勝隊伍更將代表香港參加全國準決賽，這不僅是個人的榮譽，更是香港科技創新實力的集中展現。一眾主禮人、嘉賓以及優勝者，進行了一次意義非凡的打氣兼誓師儀式，嘉賓們一同點亮發光地球：預祝（16支優勝隊伍）凱旋而歸！更充分體現了業界及政府對這些科技新秀的高度重視和支持。

大會進行了一次打氣兼誓師儀式，一同點亮發光地球：預祝16支優勝隊伍凱旋而歸！（鍾世傑 攝）

CMHK的這一系列舉措，展現了其作為央企在香港科技創新生態中的引領者角色。通過搭建學術交流、成果轉化的平台。CMHK用實際行動實踐了企業的社會責任，為香港培育更多具有國際視野的科技人才，推動香港邁向國際創新科技中心的戰略目標。期待看到這些優秀的科技新秀，在全國舞台上綻放光芒，為粵港澳大灣區的科技創新貢獻自己的力量。