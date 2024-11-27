Switch 2代有國行？騰訊宣佈Switch國行即將停運、暗示下一代來臨｜近日騰訊宣佈任天堂Switch將會停運e-shop及其他網上相關的服務，這是否意咪著Switch準備要推出國行版第二代？



騰訊宣佈任天堂國行版Switch將於OO年停運？

PS5 Pro近日推出有不少機迷都十分興奮，同一時間亦有人關注任天堂Switch 2代的最新情況，猜測任天堂何時會推出第二代主機。近日騰訊就公佈國行版Switch將會在2026年3月31日至2026年5月15日開始逐步停止網上商店和其他相關營運的服務，屆時遊戲將會無法下載。令人不禁猜測是否屆時會推出新的Switch 2。

騰訊宣佈任天堂國行版Switch將於OO年停運？暗示準備推出第二代？(資料圖片)

在公告中可以看到Nintendo E-shop將會在2026年3月31日晚上10時停止服務。期後免費試玩版遊戲等免費的軟件，而在2026年5月15日晚上10時，下载服務及兌換碼的兌換服務。而其他網絡相關服務亦會同時終止。

騰訊宣佈任天堂國行版Switch將於OO年停運？暗示準備推出第二代？

Nintendo Switch國行版回饋計劃

不過國行版用家不需要太傷心，為了答謝粉絲支持，所有Nintendo Switch國行版的用家可以參加一個回饋計劃，由2024年11月27日10時至2026年3月31日10時，每一部已激活並可以按照《Nintendo Switch使用條款》正常使用的國行Nintendo Switch游戲機，其擁有者可以憑登陸遊戲機的微信帳號，再到「游戏領取」微信小程序免費領取最多4款下載版任天堂游戲或工具軟件的兌換序號。