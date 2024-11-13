買奶粉送PS5 Pro？爸爸抱B出街做掩飾、獲藥局貼文神助攻：是真的｜PS5 Pro 近日推出，不少男士都十分雀躍去購買，而有一位台灣人夫兼爸爸，為了掩飾自己購買PS5 Pro，竟然「擺自己BB上檯」說是買奶粉送的，沒想到連店家都幫忙掩護，直接辦起PS5贈送活動，相當搞笑。



老公帶BB出街稱「買奶粉送PS5 Pro」

PS5 Pro近日開賣，不少男士都十分雀躍去購買，不過已婚男士的購買過程就可能沒有那麼順暢。近日就有一位台灣人妻在網上分享，自己的丈夫帶了孩子出外，回來時帶來了一部PS5 Pro，並稱是在當地的一間藥房「大樹藥局」購物送的。帖文一出不少網民都忍俊不禁，並加入掩護行列，有人搞笑回應指自己就是幫他丈夫結帳的店員，確認其丈夫說的都是實話，指他丈夫運氣真好。

老公帶BB出街稱「買奶粉送PS5 Pro」

有人搞笑回應指自己就是幫他丈夫結帳的店員，確認其丈夫說的都是實話，指他丈夫運氣真好。

有人搞笑回應指自己就是幫他丈夫結帳的店員，確認其丈夫說的都是實話，指他丈夫運氣真好。

藥局神助攻掩護發文送PS5：是真的

而事件傳開之後，連大樹藥局都出帖文發佈活動幫忙掩護，指「大家不要再問了，是真的」只要在店內購買36罐奶粉 + 20盒營養品再填寫 Google 表單並上傳發票即可兌換PS5 Slim一部，限量10名，先到先得。活動一出之後4小時，已被換光，大樹藥局更發文表示「男人的友情👊是真的😍」，讓不少網民都大讚大樹藥局今次「神助攻」該名父親之外，亦順帶為自己做到品牌行銷作用，亦讓其他人有藉口買PS5，笑指會變成「名額10位，卻有1000位幸運兒換到」。不過就有細心網友表示，該名父親入手的是PS5 Pro，大樹藥局送出的是PS5 Slim，恐怕會露出馬腳，剩下的唯有靠自己解釋自求多福了。

藥局神助攻掩護發文送PS5：是真的

藥局神助攻掩護發文送PS5：是真的

曾經有一部韓國搞笑動畫，講述一位丈夫偷買PS5之後訛稱其為Wi-Fi Router，並讓安裝師傅及兒子一起隱瞞妻子，相當搞笑，沒想到現實中丈夫手法「層出不窮」，今次除了藉口創新之外，連店家都出面助攻，實在耐人尋味。