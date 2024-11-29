摺疊版Switch？Samsung申請專利推可摺遊戲機外型類似Z Flip6｜ 近日有傳Samsung 申請專利，推出可摺置的遊戲機，外型類似Z Flip6及Nintendo Switch，即睇詳情。



Samsung申請專利推可摺遊戲機外型類似Z Flip6+Switch

光加熱就等於火，咁Switch加Z Flip6 等於咩？近日有外媒指，Samsung獲得的摺疊遊戲主機專利，並展示出其可能的設計。該設備擁有翻蓋式拍疊設計，類似於Galaxy Z Flip6。這種形狀攜帶出外更方便，玩家不需要攜帶額外的手袋，可以將其輕鬆放入口袋中，隨時隨地遊玩。

摺疊版Switch？Samsung申請專利推可摺遊戲機外型類似Z Flip6

報導中展示了該設備在不同角度和形狀下的草圖，包括摺疊、展開、側面、頂部、背面等。外界推測Samsung將會採用其可摺疊手機系列中的Flex Hinge技術。設備上方的顯示屏可能使用三星在摺疊手機上所採用的超薄玻璃，另外顯示屏上方可能會有一層防護膜。不過Samsung如何處理折痕、刷新率、反應速度以及顏色顯示會是最大問題。

此外，設備的兩側還可到遊戲控制器，例如圓形搖桿或十字鍵。雖然目前尚未清楚這設計會否實際上市，但它顯示出Samsung正在考慮進入手提遊戲機市場，令人相當期待。