iPhone 16 Pro Max日本不受歡迎銷量榜僅排第9？這代機型更多用家｜Apple的iPhone 16系列在9月推出，照理來說新機理應銷量最好，不過近日有機構發現在日本最好賣的智能手機並不是 iPhone 16 ，而是這代 iPhone。



iPhone 16 Pro Max日本銷量不似預期只排第九？

作為iPhone 16 的旗艦機型，iPhone 16 Pro Max的銷售成績被寄予了厚望，但近日調查機構BCN指出，iPhone 16 系列10月在日本的銷量不似預期。根據調查結果，在2024年10月智能手機市場中，iPhone 16 Pro Max的銷量比起之前的排名只上升了11位，排名為第9名。而iPhone 16及iPhone 16 Pro就屈居於第三及第四。

iPhone 16 Pro Max&iPhone 16 (Apple)

民眾更愛這代機型

根據收集家電店和網絡商店實際銷售數據的「BCN排行榜」，在2024年10月的智能手機銷售排行榜上顯示，Apple的「iPhone 15」獲得首位。自2023年9月發售以來，這款機型首次成為月計銷量冠軍。而前一個月的冠軍「iPhone 14」退居第二，結束了自2023年10月以來連續12個月的首位紀錄。

iPhone 15 (Apple)

Apple機型佔排行榜頭4位

在10大排名榜中，Apple就佔了首4位，其他機型的排名如下：第5位的是Google Pixel 8a，第6位的是富士通手機FCNT的arrows We2，第7位的是小米的 Redmi 12 5G，第8位的是Sharp的AQUOS wish4，而OPPO的「Reno11 A」則從前月的第11位重新返回第10位。連同第9名的iPhone 16 Pro Max，在銷售市場中，Apple佔據了過半市場，市場佔有率為65.2%，可見因有多代Apple手機的「總共努力」，Apple依然保持著強勢地位。

Apple機型佔排行榜頭4位 (BCN Ranking)