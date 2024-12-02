玩手機時充電出意外！浙江女童觸電痛苦尖叫、阿爺15秒內拔電救孫｜玩機不充電、充電不玩機。過往不時都有新聞報導因為邊充電邊玩手機出意外。近日就有名浙江女孩因為在充電時玩手機而觸電，家人稱其手腳更被電腫，即睇詳情。



充電時玩手機意外頻生｜中國浙江女童觸電痛苦尖叫

上月有一名泰國12歲女童因為在充電時玩手機，導致觸電吐血身亡。近日就有一名浙江女童在充電時玩手機，以致觸電，幸好當時傷者非獨處、及時被救人，但手腳已被電腫。

事發的家庭因剛好有安裝CCTV錄影，所以可詳細看到事發經過，這名浙江女童原本坐在沙發上玩手機，手機正連著充電線充電，其火牛亦放在沙發上。當時女孩的弟弟和爺爺也有家中，她在使用手機時突然觸電，向後倒卧且神情十分痛苦，家人聽到她的尖叫聲後馬上上前查看，好在爺爺機警，快手拔除充電線孫女才回復正常。事後女孩的父母表示女孩的手腳被電腫。

上月有一名泰國12歲女童因為在充電時玩手機，導致觸電吐血身亡。(thairath)

近日就有一名浙江女童在充電時玩手機，以致觸電，家人更稱其手腳被電腫。(資料圖片)

其實除了近日這兩單意外之外，過往不時都有意外是因充電時玩手機而起，例如以前亦試過有人因為手機充電途中接聽電話，導致爆炸身亡。其實充電時玩手機會有甚麼危險？手機在充電時又有沒有其他留意事項？即睇Apple 官方手機充電安全貼士。

充電時玩手機超錯？Apple 官方手機充電安全貼士

Apple官網曾發表了一篇「iPhone的重要安全資訊」，向有在入睡時同步駁火牛為手機充電習慣的用家發出3大警告。雖然Apple官方主要針對iPhone及iPad的充電安全，不過安全貼士適用於全部手機及平板。

警告1：手機要放在通風處充電

在使用或充電時，保持 iPhone、電源轉換器和任何無線充電器置於通風良好的環境。不是叫你完全不能充過夜，但iPhone一定不能被床鋪遮蓋，也要留意別讓羽絨被、枕頭蓋住手機，在長時間通風不佳、熱度無處散去的情況下充電一整晚，手機的電池有可能因過熱而損傷。

警告1：手機要放在通風處充電

警告2：充電中的手機避免與身體接觸

充電中的機背及充電線駁口位或會發出高熱，請避免皮膚長時間接觸充電線和接頭，更要避免睡或坐在充電線或接頭上，以免會造成不適或受傷。這一項警告，其實也或多或少適用於將手機+「尿袋」同時放在褲袋充電的人。

以下為例子：2016年澳洲一位孕婦 Melanie Tan Pelaez，在床上一邊駁火牛為iPhone 7 充電，一邊用機看電影，不經不覺就睡著了，第二天早上醒来時發現手臂刺痛，燒傷痕跡剛好與手機及充電器的形狀吻合。事件中手機及火牛並無起火或燒毀，傷口為長時間接觸高熱物體的燙傷。

警告2：充電中的手機避免與身體接觸｜

警告3：遠離熱源

手機和火牛都要盡量遠離熱源，比如電暖毯、暖風機，發熱的電器表面，這樣同樣有機會導至手機過熱。而除了駁火牛，使用行動電源（俗稱：尿袋）為手機長時間充電時更要小心，市面充斥劣質製品，內地一名 20 歲少女2月時就在小紅書上分享，玩手機時使用行動電源幫手機充電，然後放在床邊就睡著。突然約在 12 月 10 分一行動電源竟發生爆炸起火，爆炸聲亦驚醒少女並指出，爆炸火苗升到坐在床上的高度，而且臉只在行動電源半隻手指距離，差一點就被毁容。