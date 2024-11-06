iPhone 14 Pro Max充電爆炸山西女子熟睡中嚴重燒傷｜Apple咁回應｜近日山西一名女子晚上睡覺時為iPhone 14 Pro Max充電，手機竟然爆炸令事主手掌及手背嚴重燒傷，Apple已就事件作出回應。



11月4日山西廣播電視台節目《慧幫忙》報道，山西有一名女子晚上睡覺時為iPhone 14 Pro Max充電，結果手機意外爆炸，令她手掌及手背嚴重燒傷。據了解當天早上6點半，手機已經起火，該名女子睡覺翻身時手被火燙醒。被鋪及牆壁都被大火燒黑。根據當地的消防隊火災事故調整認定書，起火原因為手機在充電過程中電池故障發生火災。

據消息指Apple 客服回應無須擔心保養期問題，請事主將手機寄回官方作進一步分析。並稱因涉及安全問題，Apple十分重視此事。 (慧幫忙)

一名山西一女子晚上睡覺時為她的iPhone 14 Pro Max充電，結果手機意外爆炸，令她手掌及手背嚴重燒傷。 (慧幫忙)

根據當地的消防隊火災事故調整認定書，起火原因為手機在充電過程中電池故障發生火災。 (慧幫忙)

起火的iPhone 14 Pro Max 於2022年購買，已經過了保養期。不過未確定女子的手機電池是否原裝或曾改裝。據消息指Apple 客服回應無須擔心保養期問題，請事主將手機寄回官方作進一步分析。並稱因涉及安全問題，Apple十分重視此事。

早前Apple曾分享過iPhone及iPad充電貼士，包括充電時不要將手機貼近身體等，即睇👇🏻👇🏻

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