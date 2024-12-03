WhatsApp下年手機系統要求提高「這些」iPhone用戶將無法繼續使用｜不時有人討論哪款iPhone是「機王」，耐用又好用，不過即使是「機王」，也許亦逃不過被淘汰的命運了，只因WhatsApp下年將對手機系統要求提高，「這些」iPhone用戶將無法繼續使用WhatsApp。



WhatsApp將停止支援舊款iPhone

目前，WhatsApp仍支持iOS 12及更新的版本。不過根據WABetaInfo宣布，WhatsApp 計劃在2025年5月停止支援iOS 15.1或更早的系統版本。消息指「裝置和軟體日新月異，因此我們會定期檢視支援的作業系統並進行更新。我們每年皆會檢視哪些裝置與軟體已因年代太為久遠而幾乎無人使用。這些裝置可能也沒有最新的安全性更新，或是缺少執行 WhatsApp 所需的功能。」

以下3款iPhone將因無法更新至 iOS 15.1而無法使用WhatsApp，包括iPhone 5s, iPhone 6及iPhone 6 Plus。

iPhone 5s (Apple)

iPhone 6(Apple)

iPhone 6 Plus(Apple)

打算升級裝置的用戶可以將WhatsApp聊天備份到iCloud，並使用WhatsApp的「聊天轉移功能」將完整的聊天和媒體歷史轉移到較新的設備上。具體操作說明可以在WhatsApp的幫助中心找到。

WhatsApp對話轉移教學

所有機種都可以透過「機過機」的聊天紀錄轉移功能直接轉移對話，只需要利用舊手機掃描新手機的 QR 碼，聊天紀錄就會自動從舊手機傳送至新手機。👇👇👇