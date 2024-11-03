iPhone電量如倒水？3招用手機內置功能搵最耗電App 即睇慳電貼士｜ 外出時最怕手機電量不足，要到處找尿袋，不過大家又可曾找過是哪個App最耗電？即睇3招用手機內置功能搵最耗電App及慳電貼士。



1.過去24小時電池消耗狀態

在手機設定App中點擊「電池」，接著可以看到手機過去24小時的用電情況，了解自己的手機在哪一個時間最耗電。

2.查看該時間最耗電的App

想知iPhone在哪個時間用電量最高，可以點擊代表該時間的藍色棒形圖案，找到最耗電的時間中使用的App。

3. 找出最耗電的App

如果想知道哪個App最耗電，可以在「電池」頁面向下滑，查看不同App的耗電百分比，了解哪一個App的使用時間最高以及其佔電池用量的百分比，選擇「顯示活動」更可以查看更加詳細的資訊，包括顯示在螢幕的時間以及在背景的時間。

iPhone三大慳電貼士

1.背景app重新整理功能

iPhone允許部份App在背景中重新整理，例如天氣app。然而這亦意味著有些App會在背景中運作、自然會增加電池消耗。在設定中亦有所提示「關閉App 可協助你延長電池使用時間」。不想浪費電量的話，可以關閉背景app重新整理功能。

2.卸載不常用的App

現代人手機的App多得令人花多眼亂，總有些App被遺忘在那個角落，其實這些不常用的App都會佔用記憶體從而消耗電量，如果想慳電又不捨得刪除，可以選擇只卸載而不刪除，App內的資料都能夠得以保全，日後想使用時重新下載即可得到數據。

2.處理不常用的App

3.使用深色模式

根據一項測試，深色模式(Dark Mode)比淺色模式更慳電。測試人員將手機從淺色模式改為深色模式，當亮度調至50%時，深色模式比正常慳大約14%電﹔當屏幕亮度為100%時，深色模式比淺色模式慳60%屏幕耗電量，所以想慳電的你記得少開淺色模式！