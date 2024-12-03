詐騙短訊稱聽歌app快到期將被扣過千元續訂｜杭州女險失三百萬元｜騙徒手法層出不窮，近日杭州一位女性收到短訊，指聽歌App快到期，將被收取千元續訂費用，她幾乎因此被騙取三百萬元，即睇詳情。



聽歌App快到期將被扣過千元續訂？

根據浙江交警發文，杭州上城有一名女子在11月13日收到一條短訊，指其使用的「快音聽歌App」訂閱已到期，將會在今日扣費1800元，並附上鏈結指如有任何問題請聯繫客服。女子隨後點開鏈結，向「客服」表示自己要取消服務，卻得到回覆指客服無權取消訂閱，不過可以教她自行操作避免扣費：「扣款即將進行已停不了，但可以將賬戶內餘額全部轉到我們提供的安全帳戶，使扣費無法進行。之後再向平台申訴，即可取消訂閱。」方法一聽已知非常可疑，但事主卻沒有懷疑跟著照做！

有一名杭州上城的女子在11月13日女子收到一條短訊，指其使用的「快音聽歌App」訂閱已到期，將會在今日扣費1800元，並附上鏈結指如有任何問題請聯繫客服 (資料圖片)

杭州女收詐騙短訊險失三百萬元

女子信以為真並將自己總共365萬元人民幣(約389萬港幣)存款轉移到兩張銀行卡上，並開始轉帳至對方提供的「安全帳戶」。正當她處理第一筆50萬元轉帳時，收到杭州銀行工作人員來電核實，並提醒她有可能遇上網路詐騙，並拒絕了事主的轉帳申請。而在另一方面聽歌App「假客服」發現仍未收到轉賬，便再次找到女子查詢原因及教唆她轉帳。幸好在此時候女子收到國內的反詐電話，及時意識到自己被騙，掛斷視訊通話。其後反詐專員馬上前往女子家中，阻止了她銀行帳戶的支付步驟，才避過一劫。

杭州女收詐騙短訊險失三百萬元 (資料圖片)

通訊軟件防騙Tips

通訊軟件防騙Tips（Meta圖片）

有不少騙徒都會以通訊軟件詐騙用戶，要防止被騙，首先要提高警覺。即睇適用於通訊軟件的防騙小貼士，識穿常見的騙徒手法。

1.辨識騙徒方法

辨識騙徒方法（Meta圖片）

若收到身分未經查證的短訊時，不應該披露個人資料。亦要好好保護密碼，不應向任何人披露PIN或六位數字註冊代碼（即一次性密碼），以免被不法之徒有機可乘。

2.啟動雙重認證

啟動雙重認證（Meta圖片）

啟動帳號雙重認證能夠為帳戶提供多一重安全保護。只要有人由未經認可的裝置登入用戶的帳戶，系統會即時發送一次性的六位數字驗證碼到所登記的電郵或電話號碼，並要求登入者立即輸入此驗證碼，如無法提供，任何人都無法登入。

3.認識騙徒手法

認識騙徒手法（Meta圖片）

騙徒經常會用優惠或中獎通知的方法去騙取用戶點擊外部連結，例如虛假酒店或旅行社優惠等，在進入外部網站前要提高警覺。

近年電訊詐騙越來越多，有不少都是透過短訊來進行詐騙，為此Meta早前提供了一系列的防網騙全攻略。