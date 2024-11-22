抗電騙奇招｜英電訊商奇招抗電騙 推AI婆婆傾詐騙電話 減作案機會+收資料捉賊｜詐騙電話在各國都十分猖狂，不少人都為此頭痕，而英國電訊商為了對付騙徒，推出AI婆婆去消耗騙徒時間，順便收集資料去捉賊，即睇詳情。



英電訊商奇招抗電騙 推AI婆婆傾詐騙電話

相信不少人都試過被詐騙電話騷擾，苦不堪言。而英國就有電訊商推出「AI婆婆」去接聽騙徒電話，消耗騙徒時間，讓他們「沒時間騙其他人」，除此之外更可以收集騙徒的資料從而加快破案。

英電訊商奇招抗電騙 推AI婆婆傾詐騙電話 (Youtube: O2)

Daisy AI 婆婆陪騙徒傾電話

英國Virgin Media O2近日推出了一個名為Daisy的人工智能角色，專門用來對付電話詐騙。Daisy的目的是讓騙徒在電話中消耗時間，直到騙徒放棄。Daisy採用了多個AI模型，可以辨別騙徒的說話，並以生動的方式回應，讓騙徒誤以為自己在對付一個容易中招的目標。

Daisy最常以健談的老奶奶形象出現，從而反詐騙徒。根據Virgin Media O2的新聞稿，Daisy成功讓多名騙徒與她交談長達40分鐘。Daisy會與騙徒分享她熱愛的編織活動，分享自家貓咪的趣事。當騙徒焦急地查詢她的個人資訊時，就會向他們提供虛假的個人資料，包括虛構的銀行賬戶。

Daisy AI 婆婆陪騙徒傾電話(Youtube: O2)

其實Daisy除了消耗騙徒時間，讓他們無法騙真正的潛在受害者之外，其次希望讓大眾知道現在的AI技術十分先進，讓人們知道電話中與自己交談的人，可能與想像中的截然不同，曾有騙徒利用AI模仿受害者親人的聲音，指自己出了意外從而詐騙。

Daisy婆婆如何運作？

Daisy婆婆目前並未有攔截騙徒電話功能。Daisy婆婆的電話號碼則巧妙地混在已知的騙徒的聯絡名單中當騙徒撥打一些特定的電話號碼時，剛好致電給Daisy婆婆時就會開始聊天。