微波爐作為廚房的必備家電，雖然使用方便且功能多樣，但其擺放位置卻往往被忽視。錯誤的擺放方式不僅會影響使用效率，更有可能引發潛在的安全問題，甚至火災。家電廠專家近日提醒，用戶在設置微波爐時需注意多項因素，以確保安全。



常見的微波爐錯誤擺放位置

Hisense 的家電專家指出，微波爐擺放最需要避免的三個位置分別是爐灶上方、水源附近，以及封閉式的櫃內。這些錯誤擺放位置可能導致微波爐性能下降，甚至引發危險。

首先，將微波爐放置於爐灶上方的做法極不建議。當爐灶運行時，蒸汽、油煙以及高溫會持續影響微波爐的外殼和內部元件，加速設備的損耗，並提高火災風險。此外，熱氣上升的環境也可能影響微波爐的冷卻功能，使其更容易過熱。

另外，封閉式的櫃內也不是微波爐的理想擺放地點。專家強調，微波爐運行時會產生熱量，若沒有充分的通風，熱量堆積可能導致過熱甚至火災。因此，微波爐需要擺放在通風良好的空間，確保其散熱功能正常運作。

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選擇最佳微波爐擺放位置

選擇微波爐的擺放位置需要考慮多方面因素，包括操作便利性、安全性以及廚房空間的合理利用。專家建議，在考慮擺放時，可以從以下幾個方向入手。

對於座台式微波爐，用家需特別注意電源插座的距離以及空間的通風條件。微波爐應擺放於操作方便的高度，避免過高或過低的位置，這樣既能提高使用便利性，也能減少熱食移動時的意外風險。此外，檯面周圍需預留一定的空間，確保空氣流通，避免散熱不良。

對於嵌入式微波爐，則需特別注意安裝高度與維護便利性。微波爐的高度應適中，避免過高導致操作不便，過低則可能妨礙廚房日常動線。專家建議將嵌入式微波爐安裝於靠近操作區域的位置，如烤箱或料理台附近，這樣能減少取放熱食的移動距離。此外，嵌入式設計還需考慮維護空間，確保清潔與檢修時的便利性。

資料來源：eladelantado