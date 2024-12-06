iPhone摺屏機最快2026年登場？Apple 產品的發展方向一直是科技界和用家的熱議話題，最近的傳聞從 iPhone 摺機到新一代的iPad Pro，再到搭載螢幕的HomePod，讓人對次世代的 iPhone 充滿期待、果迷必定相當興奮。



關於 iPhone 摺機的消息，這款產品似乎已成為 Apple 未來發展中的一個重要目標。根據多方報導，蘋果的首款摺疊式iPhone計劃於2026年推出。與目前市場上的摺疊手機不同，Apple 的設計將採用上下螢幕折疊的方式，而非水平展開。這一設計不僅能與現有的摺疊手機形成差異，更可能為用家提供一種全新的使用體驗。

雖然傳 iPhone 摺機已經多年，並且曾多次更改預期發佈時間，但目前2026年的時間點似乎相對穩定。隨著2025年即將到來，Apple 推遲或取消這項計劃的可能性越來越小。摺疊式iPhone的推出不僅將是Apple的一次技術突破，也可能又會在市場上掀起一股新的熱潮。

M5 iPad Pro

Apple 2023年推出搭載M4晶片的iPad Pro，在性能和設計上均有顯著提升，包括首次使用OLED螢幕和超薄設計。根據知名分析師郭明錤的消息，下一代iPad Pro將於2025年秋季亮相，並搭載M5晶片。這符合Apple一貫的18個月升級週期。由於M4版本已經進行了重大升級，預計M5 iPad Pro在外觀或功能上的改變不會太大，但在性能上依然值得期待。

內置屏幕 新款HomePod

本來比較少人關注的智能家居產品上，隨搭載螢幕的HomePod傳聞流出後，終於成為果迷討論的焦點，被認為是Apple進一步整合其生態系統的重要嘗試。根據郭明錤的最新消息，配備螢幕的 HomePod 發佈時間從2025年上半年推遲到了下半年。如果這款 HomPod能順利推出，將可能成為智慧家居控制中樞，並與其他 Apple 設備實現更緊密的互動，隨之而出現的，會否是能與其連接的微波爐、洗衣機、雪櫃等家電呢。